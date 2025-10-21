Menu Apri login
Erbazzone reggiano a un passo dall’Igp: pubblicata la domanda in Gazzetta Ue

La specialità reggiana, simbolo della cucina popolare emiliana, entra nella fase finale del percorso europeo che potrebbe sancirne la tutela ufficiale e garantire nuove prospettive a produttori e territorio

 
21 ottobre 2025 | 13:19

Erbazzone reggiano a un passo dall’Igp: pubblicata la domanda in Gazzetta Ue

La specialità reggiana, simbolo della cucina popolare emiliana, entra nella fase finale del percorso europeo che potrebbe sancirne la tutela ufficiale e garantire nuove prospettive a produttori e territorio

21 ottobre 2025 | 13:19
 

Lerbazzone reggiano compie un passo decisivo verso il riconoscimento come Indicazione geografica protetta: la domanda di registrazione è stata infatti ufficialmente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da oggi si apre così una finestra di tre mesi per eventuali opposizioni; se non ne arriveranno, il celebre rustico emiliano entrerà a pieno titolo tra i prodotti certificati, diventando la 45ª Dop o Igp dell’Emilia-Romagna.

L'erbazzone reggiano

«Finalmente è partito il percorso ufficiale di registrazione. La pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale europea rappresenta una delle ultime tappe nell’iter di riconoscimento come Indicazione geografica protetta» commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. Si tratta di un traguardo atteso da tempo, che valorizza un piatto popolare radicato nella cucina reggiana e, insieme, un pezzo di identità collettiva. Il riconoscimento europeo servirà a proteggere il prodotto dalle imitazioni e a dare maggiore visibilità al lavoro dei produttori locali, che da generazioni mantengono viva una preparazione semplice, ma tutt’altro che banale.

L’erbazzone, infatti, è una torta salata fatta di due sfoglie di pasta non lievitata che racchiudono un ripieno di verdure - in genere bietole o spinaci - arricchito con Parmigiano Reggiano. Si consuma calda o a temperatura ambiente, e nelle case come nelle botteghe di Reggio Emilia resta un simbolo autentico della cucina quotidiana, quella che racconta il territorio senza bisogno di effetti speciali. La zona di produzione riconosciuta è l’intero territorio della provincia di Reggio Emilia, dove l’erbazzone continua a essere preparato con gesti antichi e ingredienti di stagione. Ora, con l’Igp sempre più vicina, quella tradizione potrà contare su una tutela ufficiale che ne sancisce il valore culturale e gastronomico, consegnandola al futuro con la forza delle radici.

erbazzone reggiano unione europea reggio emilia Alessio Mammi
 
