Esportazioni di latte e derivati italiani: +15,7% nel primo semestre 2025

La filiera lattiero-casearia italiana mantiene un ruolo centrale nell’economia agroalimentare nazionale, con 7,1 miliardi di euro di valore generato dalla fase di allevamento e 21,8 miliardi dalla trasformazione. Con un incremento del 9% nell’ultimo anno, il settore si colloca al primo posto per fatturato nell’industria alimentare. L’Italia si posiziona al quinto posto tra i produttori europei di latte bovino, con oltre 13 mila tonnellate consegnate, 23mila allevamenti e circa 1,7 milioni di vacche.

La filiera lattiero-casearia italiana vale oltre 28 miliardi di euro

Aggregazione e crescita delle imprese

Negli ultimi dieci anni, rileva Ismea, le realtà di piccola dimensione hanno progressivamente ceduto spazio a strutture più grandi. Le aziende con oltre 500 capi, pur rappresentando meno del 5% del totale, detengono circa un terzo dei capi da latte. Secondo Giovanni Guarneri, presidente del Settore lattiero-caseario di Confcooperative Fedagripesca, «solo con una maggiore dimensionalità delle aziende è possibile competere nei mercati internazionali. Uno dei principali obiettivi è l’aggregazione del sistema produttivo, anche attraverso strumenti politico-normativi».

Cooperazione e valore del sistema

Il 63% del giro d’affari cooperativo lattiero-caseario è sviluppato dalle 25 imprese più grandi. Complessivamente, la cooperazione gestisce 17 mila stalle, 540 imprese di trasformazione e oltre 13 mila lavoratori, raccogliendo il 65% del latte italiano e il 70% della produzione dei principali formaggi Dop. La cooperazione si conferma quindi un elemento chiave per qualità, tracciabilità e competitività della filiera.

Esportazioni in crescita

Le esportazioni lattiero-casearie mostrano una crescita significativa: dopo i 5,4 miliardi di euro e 660 mila tonnellate registrati lo scorso anno, nel primo semestre 2025 si è registrato un aumento del 15,7% in valore e del 5% in volume. Questi dati evidenziano la capacità del settore italiano di consolidare la propria posizione sui mercati internazionali, valorizzando la qualità dei prodotti e il marchio della cooperazione.