Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Bonduelle Food Service, divisione del Gruppo Bonduelle dedicata al canale Fuori Casa, lancia Le Arrostite, una linea di verdure e patate già arrostite al forno, pronte in soli dieci minuti. Disponibili in tre referenze - Patate arrosto, Patate dolci arrosto e Cavolfiori arrosto - uniscono praticità, resa elevata e gusto genuino, offrendo soluzioni versatili per ogni tipo di ristorazione.
Patate dolci glassate al miele
Praticità e gusto per la ristorazione moderna
Le Arrostite sono già lavate, tagliate e cotte al forno, pronte da rigenerare in pochi minuti in forno, padella, friggitrice ad aria o fornetto elettrico. La doppia consistenza, croccante all’esterno e morbida all’interno, le rende ideali come contorno, aperitivo o ingrediente creativo.
Patate dolci arrosto della linea Le Arrostite di Bonduelle
La linea garantisce risultato costante, assenza di sprechi e costo porzione sotto controllo, ottimizzando i tempi e i processi in cucina.
Sformatino di patate e cavolfiori
Vantaggi per ristoranti e bar
Per i ristoranti, Le Arrostite assicurano alta resa, riduzione degli sprechi e gestione precisa dei costi, grazie al taglio irregolare che conferisce un aspetto artigianale e autentico ai piatti.
Patate arrosto di Bonduelle
Per i bar, rappresentano una soluzione pronta all’uso, anche senza personale specializzato, facilmente porzionabile e adattabile a diversi strumenti di cottura. Ogni porzione mantiene qualità e gusto, semplificando la preparazione in ogni momento della giornata.
Le tre referenze disponibili
- Patate arrosto: classico intramontabile dal taglio rustico e dalla croccantezza ideale per contorni e aperitivi, come le “Patate in giardino con salsa piccante”. Pronte in 10 minuti in forno a 220°C o 12 in padella, in confezioni da 4 buste da 2,5 kg.
Cavolfiori arrosto di Bonduelle
- Patate dolci arrosto: dal gusto naturalmente dolce e dalla polpa morbida, perfette per snack salutari o ricette come le “Patate dolci arrosto al miele e limone”. Disponibili in confezioni da 6 buste da 1 kg, pronte in 7 minuti in forno o 12 in padella.
- Cavolfiori arrosto: sapore delicato e struttura compatta, ideali come contorno leggero o base per preparazioni gourmet, con doratura uniforme e resa impeccabile.