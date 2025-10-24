Menu Apri login
Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Bonduelle Food Service presenta Le Arrostite, la nuova linea di verdure e patate già cotte al forno, pronte in pochi minuti e ideali per ristoranti e bar che desiderano praticità, qualità e gusto autentico

 
24 ottobre 2025 | 15:26

Bonduelle Food Service, divisione del Gruppo Bonduelle dedicata al canale Fuori Casa, lancia Le Arrostite, una linea di verdure e patate già arrostite al forno, pronte in soli dieci minuti. Disponibili in tre referenze - Patate arrosto, Patate dolci arrosto e Cavolfiori arrosto - uniscono praticità, resa elevata e gusto genuino, offrendo soluzioni versatili per ogni tipo di ristorazione.

Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Patate dolci glassate al miele

Praticità e gusto per la ristorazione moderna

Le Arrostite sono già lavate, tagliate e cotte al forno, pronte da rigenerare in pochi minuti in forno, padella, friggitrice ad aria o fornetto elettrico. La doppia consistenza, croccante all’esterno e morbida all’interno, le rende ideali come contorno, aperitivo o ingrediente creativo.

Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Patate dolci arrosto della linea Le Arrostite di Bonduelle

La linea garantisce risultato costante, assenza di sprechi e costo porzione sotto controllo, ottimizzando i tempi e i processi in cucina.

Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Sformatino di patate e cavolfiori

Vantaggi per ristoranti e bar

Per i ristoranti, Le Arrostite assicurano alta resa, riduzione degli sprechi e gestione precisa dei costi, grazie al taglio irregolare che conferisce un aspetto artigianale e autentico ai piatti.

Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Patate arrosto di Bonduelle

Per i bar, rappresentano una soluzione pronta all’uso, anche senza personale specializzato, facilmente porzionabile e adattabile a diversi strumenti di cottura. Ogni porzione mantiene qualità e gusto, semplificando la preparazione in ogni momento della giornata.

Le tre referenze disponibili

  • Patate arrosto: classico intramontabile dal taglio rustico e dalla croccantezza ideale per contorni e aperitivi, come le “Patate in giardino con salsa piccante”. Pronte in 10 minuti in forno a 220°C o 12 in padella, in confezioni da 4 buste da 2,5 kg.

Le Arrostite Bonduelle, gusto e praticità per il Fuori Casa

Cavolfiori arrosto di Bonduelle

  • Patate dolci arrosto: dal gusto naturalmente dolce e dalla polpa morbida, perfette per snack salutari o ricette come le “Patate dolci arrosto al miele e limone”. Disponibili in confezioni da 6 buste da 1 kg, pronte in 7 minuti in forno o 12 in padella.
  • Cavolfiori arrosto: sapore delicato e struttura compatta, ideali come contorno leggero o base per preparazioni gourmet, con doratura uniforme e resa impeccabile.

Bonduelle Le Arrostite verdure arrosto patate arrosto patate dolci arrosto cavolfiori arrosto ristoranti bar Fuori Casa cucina professionale
 
