L’Italia si prepara a esporre il treno di cioccolato più lungo mai realizzato

C’è un treno che non viaggia su rotaie ma riesce comunque a far muovere idee, persone e competenze. È il Winter Games Express, il progetto che punta a realizzare il treno di cioccolato più lungo del mondo: 52 metri di lunghezza, 23 quintali di peso, un’opera pensata per entrare nel Guinness dei primati e, soprattutto, per farsi osservare con curiosità. Sarà esposta a Milano, a Palazzo Lombardia, dal 25 al 27 gennaio 2026, all’interno del percorso culturale che accompagna alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

L’Italia verso l’esposizione del treno di cioccolato più lungo mai realizzato

Il senso dell’iniziativa va ben oltre la sfida numerica. Il cioccolato diventa il mezzo per raccontare una visione che intreccia artigianato, formazione e collaborazione internazionale. Winter Games Express rientra infatti nel programma “Olimpiadi per la cultura” promosso da Regione Lombardia e nasce dall’incontro tra maestri pasticceri e cioccolatieri italiani e maltesi, chiamati a progettare e realizzare i singoli vagoni di questo treno monumentale, ognuno con un proprio linguaggio e una propria interpretazione.

Accanto ai professionisti lavorano studenti e giovani apprendisti provenienti da scuole e centri di formazione professionale. Non come comparse, ma come parte attiva di un processo che diventa occasione concreta di apprendimento sul campo. Il progetto assume così la forma di un laboratorio aperto, dove il cioccolato è materia di studio, di confronto e di trasmissione del sapere, con un’attenzione particolare al lavoro di squadra e alla responsabilità condivisa.

Le fasi di realizzazione sono già entrate nel vivo nei laboratori di Minetti 1980, storica realtà bergamasca specializzata nella distribuzione di materie prime e semilavorati per gelaterie, pasticcerie e ristorazione. Qui, da ottobre, prendono forma i vagoni del treno utilizzando il cioccolato fornito da Belcolade Italia, parte di Puratos Italia, marchio di riferimento per il mondo professionale. Un lavoro complesso, fatto di progettazione, prove, aggiustamenti continui e di quella precisione che il cioccolato, materia affascinante quanto delicata, richiede sempre.

C’è poi un aspetto che distingue Winter Games Express da molte operazioni spettacolari legate ai grandi eventi: nulla andrà sprecato. Al termine dell’esposizione, il cioccolato utilizzato verrà infatti recuperato e trasformato in fertilizzante organico destinato al settore agricolo. Una scelta pratica e misurabile, che introduce il tema della responsabilità ambientale senza proclami e senza effetti speciali.