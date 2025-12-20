Allerta alimentare: lotto di ciccioli Serafini ritirato per Listeria

Menu Apri login
Un lotto di ciccioli sottovuoto è stato richiamato dal commercio a seguito della rilevazione di Listeria monocytogenes. L’allerta è stata pubblicata dal Ministero della Salute sul portale ufficiale dedicato ai richiami alimentari, a tutela della salute dei consumatori e nel rispetto delle procedure di sicurezza alimentare.

Il richiamo riguarda ciccioli venduti a marchio Serafini, confezionati in tranci preimballati da 400 e 500 grammi. Il prodotto è realizzato dalla ditta Industria casearia Serafini Roberto & c. srl - Ettore Serafini nello stabilimento di Piacenza. Il lotto coinvolto è identificato con il numero 07/2025, con data di scadenza fissata al 31 marzo 2026.

Motivazioni del ritiro dal commercio

Come indicato nell’avviso, il ritiro è stato disposto in via precauzionale dal produttore in data 18 dicembre 2025, dopo che un controllo a campione ha evidenziato la presenza del batterio. Ai consumatori viene raccomandato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita.

Altri richiami per rischio microbiologico

Nei giorni precedenti, il Ministero della Salute ha segnalato anche il richiamo di un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo, lotto 08/09/25, prodotto nello stabilimento di Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo, sempre per rischio microbiologico. Anche in questo caso è stato raccomandato di riconsegnare il prodotto acquistato.

