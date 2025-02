Fonte Margherita 1845 sarà protagonista alla fiera di Rimini, in programma dal 16 al 18 febbraio, con la sua acqua minerale delle Piccole Dolomiti e un'intera gamma di aperitivi e bevande analcoliche. Questa preziosa acqua sgorga nelle incontaminate Valli del Pasubio, un ambiente montano ricco di vegetazione e natura rigogliosa.

Fonte Margherita 1845 porta acqua e aperitivi analcolici a Beer & Food Attraction

Le sue bevande, prive di coloranti artificiali e alcol, nascono dalla purissima acqua della sorgente Camonda e dall'impiego di selezionati aromi naturali, dando vita a una linea di prodotti freschi, gustosi e di alta qualità.

Un design elegante per un'esperienza raffinata

Tutti gli aperitivi e le bevande analcoliche Fonte Margherita 1845 sono disponibili esclusivamente in eleganti bottiglie di vetro da 27,5 cl. Il loro design, frutto del lavoro di importanti designer, richiama il passato reinterpretandolo in chiave contemporanea.

Aperitivi analcolici: gusto e consapevolezza

La gamma di aperitivi analcolici comprende cinque proposte innovative: Spritz Zero, Gin Tonica Zero, Bellini Zero, Limoncello Zero Spritz e Mojito Zero. Attraverso questi prodotti, Fonte Margherita 1845 promuove una cultura del bere consapevole, offrendo un'alternativa gustosa e raffinata per chi desidera socializzare senza alcol. Ogni aperitivo nasce da un'attenta selezione di aromi naturali curata dal laboratorio Ricerca & Sviluppo dell'azienda.

Le bevande analcoliche: tradizione e autenticità

L'offerta si amplia con sette bevande analcoliche, anch'esse realizzate con l'acqua minerale delle Piccole Dolomiti e aromi naturali, senza l'aggiunta di coloranti artificiali. Le varianti disponibili sono: Cola, Chinotto, Ginger, Aranciata, Mandarino, Gazzosa e Limonata. Queste bibite in vetro conservano il gusto autentico di un tempo, rispettando i principi di genuinità e sostenibilità del Made in Italy. Ogni bevanda è espressione della migliore tradizione italiana: l'Aranciata contiene succo di arance siciliane, il Mandarino esalta i sapori tipici della Sicilia, mentre il Chinotto è realizzato con un infuso di autentici chinotti di Savona.

Perfette sia da gustare lisce sia per la preparazione di cocktail, queste bevande si rivolgono al settore del fuoricasa, sia in Italia che all'estero, intercettando le esigenze di un pubblico alla ricerca di qualità, gusto, innovazione, sostenibilità, design ed eleganza.

Acqua minerale Fonte Margherita 1845: purezza e qualità

All'interno dello stand di Fonte Margherita 1845 saranno inoltre presenti le sue raffinate bottiglie di vetro contenenti acqua minerale naturale. Naturalmente Liscia o Semplicemente Gassata, è disponibile nei formati da 80 cl, 44 cl e 27,5 cl. Grazie a un residuo fisso di 107 mg/l e a un sapore neutro che ne esalta il gusto, questa acqua è particolarmente apprezzata dal settore Horeca, che la predilige per accompagnare e valorizzare i piatti più ricercati.

