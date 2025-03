Dolci di Carnevale, aumentano i prezzi degli ingredienti: uova al +25%, raddoppia il burro

I prezzi all'ingrosso delle uova sono aumentati del 25% rispetto allo scorso anno, mentre il burro registra un'impennata del 48%. Stabile, invece, il costo della farina. È quanto emerge dal monitoraggio di Bmti, la Borsa merci telematica, che ha analizzato l'andamento dei principali ingredienti dell'industria dolciaria in vista del Carnevale.

Carnevale 2025: aumentano i prezzi di uova e burro, farina invariata

Secondo i dati raccolti, il prezzo delle uova ha subito un'importante crescita a partire da settembre 2024, per poi arrestarsi a gennaio. Nelle prime settimane di febbraio, le uova da allevamento a terra di taglia L hanno raggiunto i 2,25 euro/kg, rimanendo comunque inferiori del 7,4% rispetto al 2023. L'incremento è legato principalmente all'influenza aviaria, che ha colpito vari allevamenti in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna nel corso del 2024, causando l'abbattimento di galline ovaiole e una conseguente riduzione dell'offerta.

Per la farina di grano tenero si registra invece una sostanziale stabilità. Nonostante l'aumento dei prezzi del grano e dei costi energetici, la farina tipo 00 segna un calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024 e del 12,4% rispetto al 2023. In crescita il prezzo del latte fresco, che a fine anno ha raggiunto i 54,91 euro/kg, valore confermato anche a gennaio 2025. Rispetto a gennaio 2024, l'aumento è del 13%, trainato in parte dalla forte domanda estera, in particolare per i formaggi stagionati come Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Il burro pastorizzato, dopo un forte rincaro nel 2024 dovuto alla riduzione della produzione a livello europeo, ha registrato un rallentamento nella crescita dei prezzi nel 2025. A metà febbraio, il suo valore si attesta sui 5,33 euro/kg, con un incremento ancora significativo del 48% rispetto all'anno precedente.

