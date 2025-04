Pinsami si prepara a Tuttofood e lancia la nuova pinsa Margherita

Pinsami si sta consolidando come punto di riferimento per ristoratori e grossisti e lancia la pinsa Margherita.

Pinsami lancia la nuova pinsa Margherita

Pinsami è specializzata nella produzione della vera Pinsa Premium italiana. Con la linea Pinsami Professional, l'azienda propone un prodotto che unisce qualità e rapidità nella preparazione. Le pinse sono realizzate utilizzando una selezione di materie prime, come tre farine speciali, pasta madre e olio extra vergine di oliva, per garantire un prodotto fragrante, gustoso e digeribile. L'offerta risponde alle esigenze di un mercato orientato verso la qualità e il benessere.

Tutte le referenze sono disponibili in versione ambient, frigo e frozen, in diversi formati, permettendo una gestione efficiente, senza sprechi e con un controllo costante del food cost, ottimizzando così il servizio, soprattutto durante i picchi di affluenza. Una novità è la pinsa Margherita, pronta per essere messa in forno senza necessità di pre-impasti o di personale specializzato.

Pinsami sarà presente alla fiera Tuttofood di Milano, presso lo stand G01, padiglione 7, dove sarà possibile degustare le pinse e verificare la qualità del prodotto.

