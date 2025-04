Colomba artigianale di Pasqua: le novità 2025 firmate da Eugenio Morrone

È il simbolo per eccellenza della festività della Pasqua e secondo i dati dell'Unione italiana food piace a otto italiani su 10, in particolare alle famiglie con bambini e adolescenti (76%). Parliamo della colomba che, come accade ormai anche per il panettone, è degustata da un segmento di consumatori sempre più esigente verso la scelta di un prodotto artigianale.

Le nuove colombe artigianali 2025 di Eugenio Morrone: gusti e abbinamenti con il gelato

E tra gli artigiani del settore dolciario che non scendono a compromessi realizzando prodotti con maestria e dando attenzione agli ingredienti utilizzati e alla loro qualità c'è Eugenio Morrone, il campione del mondo di gelateria. Già pluripremiato ai concorsi più prestigiosi d'Italia e all'estero - Tre Coni Gambero Rosso nel 2024 e nel 2025 per le sue gelateria Fior di Luna a Trastevere e per il Cannolo Siciliano al Pigneto - recentemente ha fatto anche strabuzzare gli occhi alla premier Giorgia Meloni quando ha assaggiato, apprezzandolo, il suo gelato all'olio evo della Calabria con crostini di pane profumati al rosmarino.

La colomba di Morrone richiama all'artigianalità, è fatta a mano con lievito madre e senza conservanti. Quest'anno ha realizzato tre proposte: classica tradizionale con cubetto d'arancia calabrese; al cioccolato monorigine del Venezuela e al pistacchio siciliano. E come accaduto con i panettoni, ha deciso di proporle in abbinamento ad alcuni gusti di gelato artigianale sempre home made. La colomba classica in combo con il pistacchio mentre quella al cioccolato da degustare assieme a ad un sorbetto di fragole di Terracina. Morrone ha realizzato un impasto con lievito madre a lunga lievitazione, una colomba dalla struttura soffice, alveolatura allungata e glassatura con mandorle di Calabria.

Il maestro gelatiere Eugenio Morrone

«L'ho pensata perché evocasse lo spirito della primavera, dai sapori aromatici e freschi. Leggera, profumata e scioglievole al palato. In abbinamento con il gelato si riescono a valorizzare, insieme, due prodotti artigianali dove l'una conferisce all'altra il giusto mix di piacevolezza tra ingredienti naturali e materie prime a km0» spiega Eugenio Morrone. Mentre il concept del suo gelato è in continua evoluzione, come un funanbolo del buongusto sa ben tenere in equilibrio sperimentazione e ricerca, tradizione e innovazione, rumors del settore mormorano che è all'opera per aprire una nuova location nel sud Italia… forse in Calabria chissà, la sua amata terra d'origine. Contattato per avere informazioni in anteprima ha fatto sapere che è ancora tutto «top secret... quando sarà il momento svelerò di che novità si tratta».

Di Berto Silva

