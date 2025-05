Mutti cresce: +13% di fatturato e nuova sede in Polonia per presidiare l'Est Europa

Il 2024 si è chiuso con numeri importanti per il Gruppo Mutti: 703 milioni di euro di fatturato, in crescita del 13% sull'anno precedente, e una nuova filiale commerciale in Polonia, inaugurata a inizio 2025. Con Mutti Poland salgono a sette le sedi estere dell'azienda parmense, che rafforza così la propria presenza nell'Est Europa, in linea con una strategia di espansione sempre più orientata ai mercati internazionali.

A trainare la crescita del fatturato è stato soprattutto l'aumento dei volumi di vendita, che hanno raggiunto le 371mila tonnellate, in crescita del 6,6% rispetto al 2023. Una performance che ha contribuito a consolidare il ruolo del gruppo come leader europeo nel mercato dei derivati del pomodoro, con l'80% del fatturato complessivo generato nel Vecchio Continente. Anche l'export ha confermato un trend ormai consolidato: il 59% delle vendite totali a valore, pari a 417 milioni di euro, arriva da fuori Italia, mentre il mercato interno si ferma a 286 milioni. In termini di volume, il 60% del pomodoro trasformato è destinato all'estero, ovvero 223mila tonnellate.

A livello finanziario, l'Ebitda 2024 si è attestato a 45,5 milioni di euro. Migliora anche la posizione finanziaria netta, che passa dai -120 milioni di euro dell'anno precedente a -68 milioni. Dati che assumono un valore ancora maggiore se si considera la complessità del contesto, segnato da criticità climatiche nel nord Italia e da uno scenario internazionale tutt'altro che semplice. «Il 2024 ci ha messo duramente alla prova, con condizioni climatiche nel nord Italia che hanno determinato quantità di pomodoro da lavorare di gran lunga inferiori alle previsioni. Lo scenario internazionale è stato ugualmente sfidante, ma i nostri risultati finanziari raccontano di un'azienda dinamica, solida, che ha saputo reagire con determinazione e impegno. Valori che ci appartengono da sempre e che, insieme alla nostra innata propensione a ricercare sempre la massima qualità possibile, sono e continueranno a essere le fondamenta della nostra crescita - ha commentato Francesco Mutti, amministratore delegato dell'azienda. L'obiettivo, per il futuro, resta quello di accrescere la nostra presenza a livello internazionale, riconfermando sempre, ogni giorno, la volontà di generare valore per il territorio nel quale operiamo, per il Made in Italy e per chi porta Mutti sulla propria tavola».

Francesco Mutti, amministratore delegato dell'azienda

Il rafforzamento della rete commerciale con l'apertura di Mutti Poland si inserisce, come detto, in un percorso già ben avviato da anni. Già nel 2022, l'export aveva superato le vendite italiane per la prima volta in termini percentuali. Un sorpasso che si è confermato nel 2023 e rafforzato ulteriormente nel 2024, segnando una crescita costante. Mutti è oggi leader in otto mercati europei: oltre all'Italia, dove detiene una quota di mercato del 33,3% a valore, domina in Francia - secondo mercato per volumi - con oltre 100 milioni di euro di fatturato e una quota del 16,2%, ma anche in Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Slovenia e Paesi Bassi. Risultati positivi anche in Germania, dove il fatturato è salito a 73 milioni di euro (+39% sul 2023), e nel Regno Unito e Irlanda, con un fatturato complessivo di 22 milioni di euro (+38%). In questo contesto si inserisce anche l'exploit della Polonia, dove Mutti ha raggiunto i 25 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 10,9% della quota a valore e un posizionamento come terzo brand del comparto pomodoro. Un traguardo che ha confermato l'importanza strategica del mercato polacco, spingendo l'azienda ad aprire lì la sua nuova sede.

Lo sviluppo del marchio, però, non si ferma ai confini europei. Anche negli Stati Uniti Mutti sta crescendo: nel 2024 il mercato ha generato 25 milioni di euro di fatturato, in aumento del 32%. In Australia, invece, il brand detiene una quota a valore del 22,5%, pari a 46 milioni di euro, mantenendo la leadership nazionale. Un'espansione che si innesta su oltre 120 anni di storia. Fondata nel 1899 da Marcellino e Callisto Mutti, l'azienda ha sempre lavorato solo pomodoro 100% italiano, puntando su una filiera tracciata e su una qualità riconoscibile. A partire da concentrato, passata e polpa, l'offerta si è ampliata nel tempo con sughi pronti, salse e zuppe. Oggi Mutti è presente in 100 Paesi, con 565mila tonnellate di pomodoro trasformate solo nel 2024. La sede principale resta a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre lo stabilimento di Oliveto Citra (Sa) è dedicato alle varietà tipiche del Sud, come il ciliegino e il pomodoro lungo. Dal 2017, infine, il gruppo ha incorporato anche lo stabilimento ex Co.Pad.Or di Collecchio, ora integrato nella struttura produttiva con il nome Pomodoro 43044 Srl.

