Sanpellegrino sul mercato: futuro aperto a nuovi investitori

Sanpellegrino, storico marchio italiano di acqua minerale, torna al centro dell’attenzione degli investitori. Il gruppo, con sede in provincia di Bergamo, controlla anche i noti brand Levissima e Acqua Panna. Secondo alcune indiscrezioni, alcune banche d’affari stanno presentando l’opportunità di acquisizione a potenziali acquirenti industriali e finanziari.

Sanpellegrino interessa a molti gruppi di investitori

Valutazione del gruppo e piani strategici di Nestlé

La controllante Nestlé, attraverso il supporto della banca Rothschild & Co, ha avviato un processo di valorizzazione della divisione Waters, che include anche brand internazionali come Perrier e Vittel. L’intera unità ha generato nel 2024 ricavi per circa 3,4 miliardi di euro, con una stima di valutazione intorno ai 5,8 miliardi. L’obiettivo di Nestlé è individuare un investitore che possa acquisire l’intera divisione, mantenendo per sé una partecipazione di minoranza.

Nei mesi scorsi, diversi fondi come Pai, Platinum Equity, Blackstone e CD&R avrebbero guardato il dossier senza tuttavia fare passi formali, in un momento di incertezza geopolitica e commerciale. Di recente, poi, la divisione Waters di Nestlé è stata al centro di un rapporto di una Commissione d’inchiesta del Senato francese per far luce sull’utilizzo di trattamenti vietati per «disinfettare» le acque vendute sul mercato locale e sui legami con il governo di Parigi.

Ilenia Ruggeri, direttrice generale di San Pellegrino

Ipotesi di cessione a investitori italiani

Il gruppo svizzero starebbe considerando anche una valorizzazione per singoli marchi, a partire proprio da Sanpellegrino, il brand più noto e pregiato nel portafoglio italiano. Tra i potenziali acquirenti si ipotizzano gruppi finanziari o industriali in grado di garantire la continuità occupazionale e il mantenimento della presenza produttiva in Italia.

Struttura del gruppo Sanpellegrino

Il Gruppo Sanpellegrino impiega oggi oltre 1.400 dipendenti e dispone di quattro stabilimenti produttivi. I marchi sotto il suo controllo generano un giro d’affari che supera il miliardo di euro. Fondata nel 1899, la società è entrata a far parte del gruppo Nestlé nel 1998 e rappresenta oggi un asset strategico, soprattutto nel canale Horeca.

Riorganizzazione del portafoglio Nestlé

A novembre 2024, Nestlé ha separato la divisione acque dal core business per focalizzare gli investimenti su marchi ad alto potenziale. Il piano di razionalizzazione prevede la riduzione dei brand globali da 2.000 a circa 30, concentrandosi su prodotti come Kit-Kat, Nescafé, Nan e Maggi.

Concorrenza e trasformazioni nel settore

Anche Unilever, principale concorrente di Nestlé, sta procedendo con una revisione strategica. La società ha annunciato lo scorporo della divisione gelati, che comprende brand come Algida, con ricavi annui di circa 8,3 miliardi di euro.

