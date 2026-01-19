Formaggi erborinati protagonisti: Bergader Italia guarda al futuro del settore

Il mercato dei formaggi premium si avvia verso il 2026 con un’evoluzione sempre più orientata a qualità, funzionalità e autenticità. I consumatori mostrano una crescente attenzione alle materie prime, ai processi produttivi e all’utilizzo versatile dei prodotti, mentre il canale professionale richiede soluzioni affidabili e performanti. In questo scenario si inserisce la visione di Bergader Italia, attore di riferimento nel segmento degli erborinati.

L'assortimento di Bergader, punto di riferimento del mercato dei formaggi premium

Consumi consapevoli e nuove esigenze dei canali

Secondo l’analisi dell’azienda, il comparto caseario sta premiando referenze capaci di coniugare valore gastronomico e praticità applicativa. «Nel comparto dei formaggi osserviamo una crescita costante dell’interesse verso referenze premium, autentiche ma pratiche, pensate sia per il consumo domestico sia per semplificare il lavoro degli operatori del foodservice» dichiara Diego Farinazzo, Direttore Marketing di Bergader Italia. Un trend che coinvolge in modo particolare ristorazione, pizzeria contemporanea e retail specializzato.

Diego Farinazzo, Direttore Marketing di Bergader Italia

Il ruolo strategico dei formaggi erborinati

Il segmento degli erborinati sta vivendo una fase di espansione, sostenuta dalla ricerca di ingredienti distintivi e dall’elevata versatilità in cucina. «In particolare, il segmento degli erborinati sta vivendo una fase molto positiva, spinto dalla ricerca di ingredienti distintivi per la cucina gourmet e dalla grande versatilità applicativa, dalla ristorazione alla pizzeria contemporanea».

Bergader Edelblu Cubes nel formato professionale da 500 g

Un esempio concreto è rappresentato da Bergader Edelblu Cubes, cubetti da 6 mm studiati per garantire fusione uniforme, riduzione degli sprechi e praticità operativa nel formato professionale da 500 g.

Formaggi funzionali per l’Horeca

La proposta Edelblu nasce da una ricetta con quasi cento anni di storia, reinterpretata in formati contemporanei. «La ricetta di Edelblu - continua Farinazzo - ha quasi cento anni di storia, ma oggi si esprime attraverso formati contemporanei, pensati per rispondere alle esigenze concrete del canale horeca senza rinunciare al gusto autentico». Una scelta che valorizza l’equilibrio tra performance tecnica e riconoscibilità sensoriale.

Il formaggio erborinato Bergader Edelblu Cubes, perfetto anche per farcire una pizza

Cinque trend che guideranno il comparto formaggi

Secondo Bergader Italia, il 2026 sarà influenzato da cinque direttrici principali: maggiore esplorazione del gusto, attenzione a porzioni misurate e pack anti-spreco, crescente interesse per il benessere, richiesta di sostenibilità credibile e centralità di storytelling autentici legati al territorio e alla filiera.

Un portfolio coerente con il mercato

Il portafoglio Bergader interpreta queste dinamiche attraverso referenze come Cremosissimo, Bavaria Blu Dolce ed Edelblu Cream, disponibili in formati anti-spreco e pack richiudibili. Tutte le specialità condividono una filiera trasparente, attenzione al benessere animale e l’utilizzo di caglio microbico di origine vegetale, che rende i prodotti vegetarian friendly. Un approccio che rafforza il posizionamento dell’azienda nel mercato europeo dei formaggi di qualità.

