Prezzi record e frollature lunghe: la carne dry aged tra esperienza gastronomica e moda

La carne dry aged sta trasformando la bistecca in un prodotto da degustazione, paragonabile ai grandi vini o ai formaggi erborinati. La maturazione a secco, che può durare dai 30 giorni fino a oltre un anno, aumenta sapore, complessità e prezzo, arrivando a 180 euro al chilo. Tra Milano e Toscana, il fenomeno si sposta dalle steakhouse alle macellerie gourmet e all’e-commerce, ma alcuni esperti avvertono che frollature troppo lunghe possono alterare la succosità del prodotto.

Carne premium, il dry aged vale fino al 15% del mercato

La carne dry aged e la nuova frontiera del consumo bovino

Sta cambiando il modo di intendere e consumare la carne bovina di alta gamma. La frollatura estrema, ottenuta attraverso il metodo Dry Aged, sta progressivamente trasformando la bistecca in un prodotto da degustazione, avvicinandola per complessità e ritualità a grandi vini o formaggi erborinati. Un’evoluzione che interessa sempre più il mondo della ristorazione e della macelleria specializzata.

Il fenomeno, che vede Milano e la Toscana come principali epicentri, sta progressivamente uscendo dai confini delle steakhouse specializzate. Oggi coinvolge macellerie gourmet, laboratori artigianali e persino l’e-commerce, dove fanno la loro comparsa le Meat-Box tracciate in blockchain, pensate per un consumatore sempre più attento a origine e trasparenza.

Dalla maturazione classica alle frollature oltre l’anno

Il Dry Aged è un processo di maturazione a secco che si svolge in celle controllate, dove temperatura e umidità sono regolate con precisione. Se la pratica tradizionale prevede circa 30 giorni di frollatura, oggi alcune carni vengono lasciate maturare per periodi molto più lunghi, arrivando oltre i dodici mesi. Un’estensione che incide direttamente sul prezzo finale, che può raggiungere i 180 euro al chilo.

Il segmento premium e i nuovi equilibri di mercato

A fronte di una lieve contrazione nei consumi di carne “ordinaria”, il comparto Premium continua a crescere. Rappresenta oggi tra il 10 e il 15% del valore complessivo degli acquisti, garantendo ai rivenditori margini che possono arrivare fino al 45%. Un dato che spiega l’interesse crescente verso questa nicchia, considerata da molti operatori una vera area di sviluppo economico.

Sicurezza alimentare e controlli rigorosi

Il costo elevato della carne dry aged è legato a diversi fattori. In primo luogo, la selezione delle razze bovine, che spaziano dalla Rubia Gallega alla Chianina, scelte per struttura e marezzatura. A questo si aggiunge il calo di peso naturale, che può arrivare fino al 30% a causa della disidratazione durante la maturazione, riducendo il volume commercializzabile.

Il processo di frollatura a secco avviene a valle della filiera e, se correttamente gestito, è ritenuto sicuro. L’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, ne conferma la validità a condizione che la maturazione avvenga in ambienti con controllo millimetrico di temperatura e umidità. Parametri fondamentali per evitare proliferazioni batteriche e garantire la qualità del prodotto finale.

Le perplessità sulla frollatura estrema

Accanto all’entusiasmo, emergono anche posizioni critiche. Alcuni esperti mettono in guardia dal rischio di superare una soglia oltre la quale la maturazione perde senso gastronomico. Test sensoriali indicano che frollature oltre i 60 giorni possono rendere la carne meno succulenta, trasformandola in un prodotto che «ricorda più un salume che una bistecca». Il timore è che il valore narrativo e di marketing finisca per prevalere sull’effettivo piacere gustativo.