Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 03 marzo 2026  | aggiornato alle 20:46 | 117767 articoli pubblicati

governance

Consorzio della Finocchiona Igp, Alessandro Iacomoni confermato presidente

Il Consorzio di tutela della Finocchiona Igp rinnova la governance e conferma la centralità della qualità certificata, affrontando nuove sfide tra tutela della denominazione, stabilità produttiva e promozione territoriale

 
03 marzo 2026 | 18:39

L’assemblea degli associati del Consorzio di Tutela della Finocchiona Igp ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e confermato la struttura di governo dell’organizzazione. La presidenza è stata nuovamente affidata ad Alessandro Iacomoni, Salumeria di Monte San Savino, al quarto mandato consecutivo, mentre la vicepresidenza è stata confermata ad Antonella Gerini, Salumificio Gerini.

Il Consiglio di amministrazione risulta composto da rappresentanti di importanti realtà produttive della filiera: Umberto Viani - Salumificio Viani, Tiziano Ferrarini - Salumifici Gran Terre, Cristiano Ludovici - Salumificio Bontà Toscane, Giorgio Iacomoni - Sapori della Val di Chiana - e Giacomo Pasquinucci - Salumificio Pasquinucci.

Filiera produttiva e certificazione della qualità

Il Consorzio mantiene un ruolo centrale nella tutela della Finocchiona Igp, valorizzando la produzione certificata e la riconoscibilità del prodotto sul mercato nazionale e internazionale. La denominazione rappresenta un elemento distintivo del comparto agroalimentare toscano.

«Sono onorato della fiducia dimostratami dai miei colleghi e dai consiglieri», ha dichiarato Alessandro Iacomoni, sottolineando come il lavoro collettivo delle aziende associate abbia contribuito alla crescita della denominazione. La produzione certificata continua a rappresentare un punto di riferimento per il settore dei salumi italiani.

Stabilità del mercato e sviluppo futuro

Tra le priorità del Consorzio emerge la necessità di rafforzare la stabilità del contesto economico delle imprese associate, influenzato negli ultimi anni da vari fattori di pressione. L’impatto della pandemia, l’aumento dei costi energetici, l’inflazione e le problematiche sanitarie legate alla PSA hanno generato scenari complessi per la produzione. «La missione del Consorzio è lavorare sulla promozione e tutela della Finocchiona Igp, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni per garantire alle aziende condizioni favorevoli per investire e crescere», ha concluso il Presidente.

Consorzio di tutela della Finocchiona Igp
Via di Novoli 73/C - 50127 Firenze
Tel +39 055 4221769

© Riproduzione riservata STAMPA

 
