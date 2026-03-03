Danone affida a Chiara Gasparrini la direzione operativa in Italia e Grecia

Danone annuncia la nomina di Chiara Gasparrini a direttrice operations Italia e Grecia, rafforzando la struttura gestionale nei due mercati strategici. Nel nuovo incarico, la manager coordinerà i processi operativi e i team locali con l’obiettivo di migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della gestione industriale.

Chiara Gasparrini, nuova responsabile delle Operations di Danone per Italia e Grecia

Entrata in Danone nel 2009, Gasparrini ha sviluppato competenze in ambito Finance, Sales & Marketing e Operations, maturando esperienze internazionali. Dopo un periodo in Kraft Heinz, è rientrata in Danone nel 2016 occupandosi di Supply Chain Performance e logistica, contribuendo all’armonizzazione dei sistemi di pianificazione tra Italia e Grecia.

Dal 2023 ricopre il ruolo di EU Demand Planning Digital Transformation Lead, partecipando allo sviluppo del Danone Planning Center e all’implementazione di soluzioni di pianificazione basate su machine learning a livello europeo. «La mia priorità sarà continuare a rafforzare l’eccellenza operativa in Italia e Grecia, valorizzando le competenze dei team e accelerando l’innovazione nei processi, a supporto di una crescita sostenibile del business», ha dichiarato la stessa Gasparrini.

La nomina si inserisce nel percorso di trasformazione digitale e ottimizzazione della supply chain aziendale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi logistici e alla pianificazione integrata della domanda. Danone conferma così la volontà di rafforzare la competitività dei propri sistemi operativi nei mercati europei.