martedì 03 marzo 2026

Danone affida a Chiara Gasparrini la direzione operativa in Italia e Grecia

Danone nomina Chiara Gasparrini come direttrice operations Italia e Grecia. L'obiettivo è rafforzare l'eccellenza operativa, ottimizzare i processi e sostenere il business tramite pianificazione digitale e competenze dei team

 
03 marzo 2026 | 15:30

Danone affida a Chiara Gasparrini la direzione operativa in Italia e Grecia

Danone nomina Chiara Gasparrini come direttrice operations Italia e Grecia. L’obiettivo è rafforzare l’eccellenza operativa, ottimizzare i processi e sostenere il business tramite pianificazione digitale e competenze dei team

03 marzo 2026 | 15:30
 

Danone annuncia la nomina di Chiara Gasparrini a direttrice operations Italia e Grecia, rafforzando la struttura gestionale nei due mercati strategici. Nel nuovo incarico, la manager coordinerà i processi operativi e i team locali con l’obiettivo di migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della gestione industriale.

Danone affida a Chiara Gasparrini le Operations per Italia e Grecia

Chiara Gasparrini, nuova responsabile delle Operations di Danone per Italia e Grecia

Entrata in Danone nel 2009, Gasparrini ha sviluppato competenze in ambito Finance, Sales & Marketing e Operations, maturando esperienze internazionali. Dopo un periodo in Kraft Heinz, è rientrata in Danone nel 2016 occupandosi di Supply Chain Performance e logistica, contribuendo all’armonizzazione dei sistemi di pianificazione tra Italia e Grecia.

Dal 2023 ricopre il ruolo di EU Demand Planning Digital Transformation Lead, partecipando allo sviluppo del Danone Planning Center e all’implementazione di soluzioni di pianificazione basate su machine learning a livello europeo. «La mia priorità sarà continuare a rafforzare l’eccellenza operativa in Italia e Grecia, valorizzando le competenze dei team e accelerando l’innovazione nei processi, a supporto di una crescita sostenibile del business», ha dichiarato la stessa Gasparrini.

La nomina si inserisce nel percorso di trasformazione digitale e ottimizzazione della supply chain aziendale, con particolare attenzione alla gestione dei flussi logistici e alla pianificazione integrata della domanda. Danone conferma così la volontà di rafforzare la competitività dei propri sistemi operativi nei mercati europei.

Danone Operations Italia Grecia Chiara Gasparrini Danone supply chain Danone pianificazione digitale Danone Italia Grecia demand planning digitale logistica alimentare
