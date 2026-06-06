Onaf, eletto il nuovo Consiglio direttivo e approvato il bilancio 2025

L’assemblea generale dei soci Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio), riunitasi lo scorso 31 maggio a Grinzane Cavour (Cn), ha rinnovato gli organi nazionali dell’associazione e approvato il bilancio consuntivo 2025. La giornata ha permesso di ripercorrere le principali attività svolte nel corso dell’anno e di delineare gli obiettivi dei prossimi mesi.

Onaf ha rinnovato il Consiglio direttivo e ha approvato il bilancio 2025

Il rinnovo delle cariche ha portato all’elezione del nuovo Consiglio direttivo nazionale. Sono stati eletti, in ordine alfabetico: Pier Carlo Adami (delegazione di Cuneo), Christian Alberghini (Cuneo), Pier Angelo Battaglino (Cuneo), Marco Benedetti (Milano), René Betemps (Aosta), Ugo Bonazza (Brescia), Samantha Burello (Milano), Giuseppe Casolo (Milano), Riccardo Collu (Genova), Paolo Dal Maso (Vicenza), Marco Franchini (Pisa), Giampaolo Gaiarin (Trento-Bolzano), Armando Gambera (Cuneo), Cornelio Marini (Mantova), Maurizio Mazzarella (Venezia), Giuseppina Ortalizio (Bari-Brindisi-Lecce), Gabriella Padova (Parma), Fabrizio Pellegrino (Cuneo), Riccardo Sartoris (Cuneo), Enrico Surra (Cuneo) e Sara Valentino (Torino). Eletti anche i componenti del Collegio sindacale: Chiara Bongiovanni, Oscar Del Barba e Patrizia Montone. Il primo atto del nuovo Consiglio direttivo nazionale, che sarà convocato nei prossimi giorni, sarà la nomina del presidente e l’assegnazione delle altre cariche associative previste dallo Statuto.

L’Assemblea, come anticipato, ha inoltre approvato il rendiconto economico e ha evidenziato il ruolo di Onaf nelle attività di formazione, divulgazione e valorizzazione della cultura casearia italiana. Nel 2025 l’associazione ha organizzato 25 corsi in tutta Italia, coinvolgendo 667 partecipanti. Attraverso i corsi di primo livello sono stati formati 515 nuovi Assaggiatori, mentre i corsi di secondo livello hanno portato alla qualificazione di 152 nuovi Maestri assaggiatori. Onaf conta oggi 44 delegazioni attive e oltre 2.400 soci attivi. Tra le iniziative ricordate durante l’incontro figura “Roma Capitale Città del Formaggio - Caput Casei”, l’evento nazionale ospitato in Campidoglio. È stata inoltre richiamata la proposta presentata al ministero dell’Agricoltura per l’istituzione della Giornata nazionale del formaggio il 12 luglio, giorno di San Lucio, patrono dei casari.

Spazio anche al progetto editoriale “Origini”, l’opera realizzata da Enrico Surra e dedicata alle produzioni casearie Dop e Igp italiane. Onaf ha scelto di donare il volume ai propri associati nel 2026 come strumento di approfondimento e conoscenza del patrimonio caseario nazionale. Nel corso dell’Assemblea sono stati inoltre conferiti i riconoscimenti di Maestro assaggiatore onorario a Mauro Gola, presidente della Fondazione Crc, e al professor Giuseppe Licitra, studioso e ricercatore del comparto lattiero-caseario.

«L’Assemblea Generale rappresenta sempre uno dei momenti più importanti della vita associativa, perché consente di fare sintesi del lavoro svolto e di guardare con fiducia alle sfide future. Onaf continua a crescere grazie all’impegno delle Delegazioni, dei volontari e di tutti i soci che ogni giorno contribuiscono a diffondere la cultura del formaggio italiano. Al nuovo Consiglio direttivo nazionale spetterà il compito di proseguire nel percorso di sviluppo dell’associazione, valorizzando la formazione, la divulgazione e il legame tra i formaggi, i territori e le comunità che li producono - ha dichiarato il presidente Pietro Carlo Adami, che ha concluso con un ringraziamento «ai soci, alle delegazioni territoriali, ai docenti, ai Maestri assaggiatori e a tutti i volontari che, dal 1989, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla crescita dell’associazione e alla diffusione della cultura del formaggio italiano».