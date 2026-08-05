R iconoscere il “ Gelato di tradizione italiana ” attraverso una denominazione regolata da un disciplinare , così da tutelare il prodotto e rendere più chiare ai consumatori le sue caratteristiche . È la proposta presentata dai gelatieri di Cna , Confartigianato e Conpait per valorizzare un comparto che in Italia conta 9.345 laboratori , di cui 6.126 artigiani .

L’iniziativa è stata illustrata al presidente della Commissione industria del Senato, Luca De Carlo, e al senatore Giorgio Salvitti, che hanno manifestato attenzione e disponibilità a individuare il percorso più efficace per introdurre il riconoscimento nell’ordinamento italiano. Il progetto dovrà ora tradursi in un’iniziativa normativa e affrontare il relativo iter istituzionale. Alla base della proposta c’è uno specifico disciplinare, nel quale vengono definite le caratteristiche del “Gelato di tradizione italiana”, insieme agli ingredienti e alle modalità di preparazione. Le miscele dovrebbero essere realizzate utilizzando ingredienti ottenuti da materie prime fresche e genuine, preferibilmente di origine nazionale.