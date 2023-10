Italpepe, sette nuove praline per accompagnare la pausa caffè

Italpepe torna a celebrare il potere evocativo delle spezie presentando sette praline da meditazione, studiate per accompagnare il momento di relax per eccellenza degli italiani: la pausa caffè. Dall’expertise e dalla creatività del Pasticciere Moreno Panzini, nascono le praline in grado di rievocare emozioni e suscitare ricordi ad ogni assaggio.

Le sette praline Italpepe

«Crediamo profondamente nel potere evocativo delle spezie e nella loro capacità di suscitare emozioni. Da sempre partecipano ai nostri momenti di convivialità, di gioia e di spensieratezza ma anche ai momenti di relax ed introspezione. Per questo abbiamo pensato di interpretare le nostre sfumature sensoriali con delle praline da meditazione da degustare con uno dei simboli del Made in Italy: il caffè. Queste praline di alta pasticceria rappresentano un’arte fatta di armoniosi equilibri, combinazioni, fusioni di aromi e sapori, in grado da farci rivivere momenti, sensazioni, attimi, viaggi ed emozioni che abbiamo vissuto nella nostra vita. Un’alchimia di sapori e aromi che corrisponde ad un’alchimia di emozioni, come quelle che proviamo quando viviamo un momento di profonda introspezione, di contatto con noi stessi e di fuga dalla routine quotidiana» racconta Francesca Iannarilli, Responsabile Marketing e Comunicazione della Vitaletti Academy (Italpepe).

«Siamo abituati a pensare alle spezie come ingredienti adatti a valorizzare le portate principali salate di un pasto. Nella mia attività da pasticciere ho sempre voluto spingermi oltre le convenzioni, sperimentando gusti ed abbinamenti inediti. Ho sempre cercato di andare oltre la bellezza e la precisione, che contraddistinguono la pasticceria, cercando di utilizzare le combinazioni originali tra ingredienti per stupire chi assapora le mie creazioni. Con Italpepe ho condiviso la passione per interpretare le spezie come ingredienti d’eccezione per dare personalità alle preparazioni, la cura nella selezione delle materie prime di eccellente qualità e il gusto per la sperimentazione. Ho pensato per giorni a come creare una pralina che riuscisse a stimolare e coinvolgere tutti i sensi in pochi secondi. Piccola e deliziosa alla vista, consistente al tatto, delicata nel profumo, le praline realizzate riescono a lasciare in bocca una sensazione unica esaltando al meglio le papille gustative. Gli accostamenti insoliti ed innovativi sono la dimostrazione che anche in pasticceria l’uso delle spezie pregiate unite al cioccolato di qualità sprigionano nuove emozioni» precisa Moreno Panzini, docente della Gambero Rosso Academy e vice presidente dell’EPCC (Eccellenza Professionale Pasticceria Cioccolateria).

«Sono orgoglioso del mio team e dell’attività svolta dalla Vitaletti Academy, la quale si arricchisce continuamente di nuove collaborazioni volte ad attestare il ruolo di Italpepe come l’azienda che ispira il mercato delle spezie. Le nuove partnership ci stanno consentendo di diffondere in modo totalmente inedito ed originale la cultura dell’affascinante mondo delle spezie. Vogliamo che il Tasting Rainbow, il nostro innovativo modo di classificare le spezie ed erbe aromatiche, raggiunga le case di tutti gli italiani, coinvolgendoli nel racconto della tradizione italiana» commenta Stefano Vitaletti, Direttore Generale di Italpepe.

