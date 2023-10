Il dolcetto preferito di Halloween? Per gli italiani i donuts

Italiani pazzi per i donuts, ciambelle glassate statunitensi dai gusti più svariati e che vanno dai classici al cioccolato o nocciola, a quelli zebrati, gusto Oreo, Halloween o marshmallow. Nella settimana di Halloween e in tutto il 2022 l'Italia, infatti, con oltre 300mila consegne nell'arco dei 12 mesi, è stata la prima per ordini di donuts. A registrare l'andamento è Glovo, piattaforma di consegne multi-categoria in Italia che ha tracciato un'analisi sulle abitudini degli italiani in occasione di Halloween, festa della tradizione celtica che ogni anno viene celebrata il 31 ottobre anche negli Usa con bimbi travestiti da streghe o zombie che vanno nelle case chiedendo: "Dolcetto o Scherzetto?". Sul mercato interno e nella settimana di Halloween Glovo lo scorso anno ha registrato invece oltre 8mila ordini di donuts.

Ad Halloween l'Italia prima per ordini di donuts

L' osservatorio del food delivery Just Eat svela invece che durante la settimana di Halloween dello scorso anno gli italiani hanno preferito concedersi comfort food consumandone 83.3mila chili e solo una piccola percentuale ha seguito un regime alimentare healthy, con 9mila chili di piatti salutari. I dolci in una sola settimana hanno raggiunto quota 5,9 mila chili.

