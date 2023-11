Gorgonzola Dop Piccante di Arrigoni Battista, è “Super Gold” ai World Cheese Awards

I consumatori irlandesi della catena Musgrave/Super Value ora possono gustare il delizioso erborinato marchiato "Signature Taste", noto come Italian Dop Gorgonzola Piccante, prodotto dalla famiglia Arrigoni Battista nella regione Lombardia. Questo formaggio ha recentemente ottenuto la prestigiosa medaglia "Super Gold" ai World Cheese Awards 2023 nella categoria "Gorgonzola DOP", grazie alla candidatura di Musgrave. La 35ª edizione di questo importante evento, in cui i migliori formaggi provenienti da tutto il mondo sono assaggiati da una giuria composta da 264 giudici internazionali, si è appena conclusa a Trondheim, in Norvegia. Durante questa competizione, sono stati valutati oltre 4.500 formaggi provenienti da 43 paesi diversi.

Il Gorgonzola Dop Piccante di Arrigoni Battista

Il rinomato caseificio Arrigoni Battista di Pagazzano ha ottenuto il prestigioso riconoscimento "Super Gold" per il suo Gorgonzola Dop Piccante, fornito al distributore irlandese Musgrave. Inoltre, il caseificio ha conquistato due medaglie di bronzo con il BerghemBlu, un erborinato della linea "Unici", nella categoria "Formaggio vaccino erborinato a pasta morbida", e un ulteriore riconoscimento per il Gorgonzola Dop Piccante nella categoria "Gorgonzola Dop", dove ha ottenuto una medaglia di bronzo.

