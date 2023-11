Quanto costa produrre 1 kg di miele nel 2023? Circa 9-10 euro

Secondo l'indagine Honey Cost, condotta dal Crea in collaborazione con l'Osservatorio nazionale del miele, la produzione di 1 kg di miele ha un costo compreso tra 9 e 10 euro. Questa indagine è la prima a identificare i costi di produzione del miele utilizzando una rigorosa metodologia scientifica. Oltre a ciò, lo studio ha lo scopo di raccogliere informazioni di natura tecnica, gestionale e ambientale al fine di valutare la sostenibilità tecnica ed economica e l'efficienza gestionale del settore apistico.

Produrre 1 kg di miele nel 2023 costa circa 9-10 euro

Secondo i risultati dello studio, le quantità di miele prodotte per alveare variano in base al metodo di allevamento. Nel caso del nomadismo, si ottengono circa 22 kg di miele per alveare, mentre per gli allevamenti stanziali la produzione si attesta intorno ai 12 kg. In Europa, i prezzi del miele presentano notevoli differenze: vanno dai circa 3-4 euro nei paesi dell'Est (come Polonia, Ungheria e Romania) ai 15-20 euro in Austria, Germania e Irlanda. In Spagna, il principale produttore europeo di miele, il prezzo stimato si aggira intorno ai 7 euro. In Italia, secondo le stime del Crea, il prezzo minimo che consente di coprire i costi di produzione è valido per la maggior parte delle aziende, ad eccezione di quelle più piccole.

Riguardo alle spese, i costi correnti e quelli legati all'imballaggio e alla commercializzazione del prodotto ammontano a 4,1 euro per kg di miele, mentre i costi fissi, che includono la retribuzione dei lavoratori, gli affitti, la manutenzione ordinaria e gli ammortamenti, sono di 3,2 euro per kg. «Comprendere quanto costa all'apicoltore produrre un vasetto di miele - ha spiegato la ricercatrice Milena Verrascina, una degli autori dell'indagine - è importante per pianificare gli investimenti aziendali e quindi avviare azioni di rafforzamento, intervenire su minacce e problematiche, valutare piani assicurativi adeguati. La determinazione del costo è un parametro di valutazione anche per il consumatore, che spesso viene attirato dal prezzo basso. Un miele di qualità prodotto dagli apicoltori italiani che possono contare su una grande varietà di ambienti, di essenze e specie botaniche, di biodiversità - conclude - non può avere un costo particolarmente basso e quindi bisogna diffidare».

