Il succo di limone più venduto e bevuto negli Stati Uniti è italiano: ecco qual è

Primato italiano negli Stati Uniti per le vendite di succo di limone. Tutto grazie alla leadership di Polenghi Food, family company italiana attiva nel mercato in Europa di succhi di limone di alta qualità che esporta in oltre 70 Paesi (per oltre l'80% del fatturato) e serve i primi 20 retailers nel mondo per un totale di 535mln limoni spremuti, con un giro d'affari che supera i 100 milioni di euro nel 2023.

Polenghi Food, per un valore di oltre 10 milioni di euro, è nel 2022 prima in classifica negli Stati Uniti per le vendite di succo di limone. Seguono Francia, Paesi Bassi e Germania. «Siamo molto orgogliosi - ha commentato Filippo Scandellari, amministratore delegato di Polenghi Food - dei risultati raggiunti, che confermano anche lo stato di salute dell'azienda, nell'ultimo triennio. abbiamo assistito ad una crescita nel valore del fatturato , +25%, e per il 2024 stimiamo un trend di crescita positivo. Portare il benessere e tutto il buono del limone nel mondo, creando valore per tutta la filiera è la nostra mission. Il limone è l'agrume simbolo del nostro paese e siamo fieri, come Polenghi, di portare questa eccellenza made in Italy in sempre più paesi e mercati».

