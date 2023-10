  La rivoluzione francese della baguette: meno sale per legge

Dal 1°ottobre le baguette (patrimonio Unesco) in vendita in Francia saranno meno salate. E non ci riferiamo al prezzo. I panifici in Francia, per legge, dovranno, infatti, rispettare la proporzione di 1,4 grammo di sale per ogni 100 grammi di pane normale o tradizionale e di 1,3 grammo per i pani speciali. Per tutelare la salute dei consumatori ci saranno controlli a tappeto per verificare l'adempimento della nuova norma. Si tratta, dunque, di una nuova diminuzione della quantità di sale presente nella rinomata baguette e negli altri pani, dopo che già nel 2022 i produttori si erano impegnati a non superare la soglia di 1,5 grammo. Un obiettivo raggiunto nell'82% dei casi sulla base dei controlli incrociati effettuati.

In Francia la baguette sarà meno salata

«Per compensare la riduzione del sale esistono soluzioni alternative come gli estratti di lievito in aggiuntasi» si legge in un comunicato stampa della Confederazione nazionale della boulangerie e patisserie francese «Ottobre 2023 segnerà il prossimo passo che consisterà nell'analizzare 339 tipi di pane, di cui 234 pani speciali, raccolti su tutto il territorio nazionale, per verificare il rispetto delle nuove soglie», conclude l'organizzazione di categoria, consapevole della "vera sfida" che ci attende.

