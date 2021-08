Eurovo, sei nuovi top manager per sostenere lo sviluppo internazionale

Gruppo Eurovo rafforza la propria squadra per supportare lo sviluppo a livello internazionale. L’azienda leader in Europa nella produzione di uova e ovoprodotti accelera nel proprio processo di strutturazione interna con l’ingresso di sei top manager ai vertici di divisioni strategiche, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo internazionale dell’azienda.

Una mission che li vedrà lavorare fianco a fianco con la famiglia Lionello, che ha fondato l’azienda negli Anni Cinquanta e che continua a guidarla con successo ancora oggi con la sua seconda e terza generazione.



Ad assumere l’incarico di Direttore Marketing e Trade Marketing del gruppo è Emiliano Di Lullo, manager con un’esperienza ventennale in aziende alimentari dove la filiera integrata rappresenta un fattore di successo. Dopo un’esperienza in De Cecco come Product Manager, ha costruito un percorso di crescenti responsabilità in Amadori, azienda in cui ha ricoperto le direzioni di Brand, Comunicazione e Trade Marketing. Di Lullo accompagnerà il Board nel consolidamento della propria leadership di categoria sul mercato e nella realizzazione dello sfidante piano di crescita caratterizzato da un forte impianto di innovazione.

Emiliano Di Lullo

Con una carriera trentennale nel settore dei beni di consumo,ha fatto il proprio ingresso in Gruppo Eurovo come Direttore Vendite Distribuzione Moderna. Dopo un percorso ventennale in Danone, dove ha ricoperto incarichi sempre più strategici fino a diventare Responsabile Nazionale Proximity, ha lavorato per tredici anni in Fileni, dove ha assunto il ruolo di Direttore Vendite e Responsabile del canale biologico.

Davide Braggion

In qualità di Direttore Vendite Food Service,ha guidato la costituzione di una business unit dedicata al segmento professional in Gruppo Eurovo. Un progetto che ha consentito all’azienda di consolidare il proprio ruolo di partner strategico per il canale grazie anche all’elevata esperienza di Ceci, in passato Direttore Vendite per gruppi come FrieslandCampina.

Danilo Ceci

è Direttore Supply Chain di Gruppo Eurovo. Con un background di quasi quarant’anni nel settore della supply chain, supervisiona la gestione delle piattaforme logistiche dell’azienda, oltre al coordinamento di un parco mezzi 300 mezzi che quotidianamente riforniscono la GDO nazionale e internazionale, oltre a tutto il canale industria, normal trade e food service. Nel suo curriculum, importanti esperienze di alta direzione, in Golden Lady Company e Molino Spadoni.

Isa Grandi

è Direttore Assicurazione Qualità di Gruppo Eurovo. Laureata in CTF a orientamento alimentare e specializzata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, inizia il suo percorso professionale in Generale Conserve, assumendo incarichi di responsabilità crescente fino a raggiungere la posizione di Direttore del laboratorio di prova accreditato e Direttore AQ/R&D/Export. In Gruppo Eurovo supervisiona il controllo qualità per i centri di selezione, le piattaforme distributive e i prodotti commercializzati.

Veronica Battistoni

Con un’esperienza di venticinque anni nel mondo del digital,è Direttore IT di Gruppo Eurovo. Per dieci anni amministratore di sistemi e responsabile di area degli Istituti e della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna, nel 2006 fa il suo ingresso nel gruppo GVS, dove ha assunto ruoli di responsabilità crescente fino a diventare Responsabile dell’area IT, occupandosi di progetti di integrazione IT a livello internazionale.

Alessandro Colombari

conferma la sua vocazione a valorizzare e accrescere il talento in azienda, rafforzando la propria squadra con manager di altissimo profilo, dalle competenze verticali e dai curricula prestigiosi.

L’azienda, leader europeo con circa 2.000 dipendenti e oltre 20 stabilimenti tra Italia, Francia, Spagna, Romania e Polonia, prosegue nel percorso di espansione consolidato negli ultimi anni, forte di un solido gruppo animato da uno spirito di crescita e da una visione chiara e ambiziosa del futuro in cui le persone rappresentano un asset fondamentale.



«In questi anni abbiamo lavorato per creare delle basi solide per il futuro di Gruppo Eurovo. Il nostro domani è costruito su innovazione, sostenibilità, leadership e internazionalizzazione. L’ingresso di nuovi manager, dalle competenze estremamente specializzate, rappresenta un importante momento di svolta, che ci consentirà di raggiungere nuovi traguardi di eccellenza, di rafforzare il nostro ruolo di partner strategico e di sostenere la crescita dei consumi nel settore. Gruppo Eurovo nasce come azienda familiare e siamo orgogliosi di accogliere un gruppo di manager di grande esperienza nella nostra famiglia, per costruire una squadra forte con cui lavoreremo fianco a fianco e per scrivere insieme il futuro dell’azienda» spiega Siro Lionello, Presidente di Gruppo Eurovo.

