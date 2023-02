Consorzio del Prosciutto di San Daniele, nel 2022 la produzione è cresciuta dell'1,5%

Nel 2022 la produzione del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, come reso noto dal direttore Mario Emilio Chicetti, a marigine di un incontro in quel di Trieste, è cresciuta di un punto e mezzo. «Le vendite sono stabili - ha detto - e sono legate alla contingenza differente del 2022 sul 2021, anno del post Covid, in cui sono stati fatti consumi esuberanti rispetto l'anno del lockdown».

Il Prosciutto di San Daniele

«Il 2022 è tornato ai livelli pre-pandemici, quindi siamo sui dati del 2018 e 2019. Un risultato positivo: un po' inferiore rispetto al 2021 proprio perché il 2021 è stato un anno straordinario da questo punto di vista". Per quanto riguarda l'export, ha aggiunto, "siamo stabili" - ha dichiarato Chicetti. A questo riguardo occorre tener presente che "per il prosciutto di San Daniele non è una cosa da poco, perché nel 2022 ci sono state delle epizoozie suine in Italia che hanno bloccato l'export verso alcuni mercati extra europei come la Cina e il Giappone».

