Mortadella Bologna Igp: crescita record nel 1° semestre. Bene anche l'export

Nel primo semestre del 2023, la produzione di Mortadella Bologna IGP ha segnato una crescita significativa, raggiungendo 18,9 milioni di kg, con un aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ancora più incoraggiante è stato il risultato delle vendite, che hanno superato i 16,1 milioni di kg, registrando una crescita del 4,1%.

La Mortadella Bologna Igp

Un dato interessante è la preferenza dei consumatori per l’affettato in vaschetta, che ha visto una notevole crescita del 7,4%, probabilmente a causa del formato comodo e pratico. Nel mercato interno italiano, la Grande distribuzione organizzata (Gdo) è il principale canale di vendita, con una quota del 54,9%, seguita da normal trade con il 28,6% e dal discount con il 16,5%. Le esportazioni rappresentano il 20,5% delle vendite totali, con i Paesi dell’Unione Europea come principali destinazioni. Francia e Germania si sono rivelati i mercati di riferimento, acquisendo rispettivamente il 30% e il 25% delle esportazioni totali.

Complessivamente, le vendite in Unione Europea hanno mostrato un aumento del 6,7% rispetto al primo semestre del 2022. In particolare, Germania e Spagna hanno registrato un notevole incremento a doppia cifra delle esportazioni di Mortadella Bologna Igp, con un aumento del 13,3% e del 12,4%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

