Italia Zuccheri e Matilde Vicenzi ancora insieme per il savoiardo italiano VicenzOvo

Una partnership all’insegna del Made in Italy sin dalle sue origini, nel 2019, e che si rinnova ancora per i prossimi due anni. È quella fra Italia Zuccheri-Coprob e Matilde Vicenzi Spa che si lega ad uno storico prodotto della tradizione pasticcera italiana: il savoiardo VicenzOvo.

Italia Zuccheri-Coprob è l’unica filiera del comparto saccarifero nazionale con il suo zucchero prodotto nelle campagne italiane, e continuerà a fornire al gruppo dolciario scaligero una delle materie prime a cui si deve il gusto genuino e inconfondibile di VicenzOvo.

L’accordo di partnership si basa su valori fortemente condivisi fra le due aziende: accanto al Made in Italy, anche il sostegno alla filiera e la sostenibilità ambientale.

Savoiardo VicenzOvo di Matilde Vicenzi, tradizione pasticcera italiana

Un prodotto della tradizione, ideale per la preparazione del classico tiramisù grazie alla speciale consistenza. Per il savoiardo VicenzOvo, Matilde Vicenzi ha scelto ingredienti selezionati, come la farina macinata a pietra, le uova Italiane d’allevamento a terra e, nuovamente oggi, lo zucchero 100% italiano di Italia Zuccheri-Coprob: l’unico seminato, raccolto e lavorato con cura da migliaia di aziende agricole con la garanzia di qualità di una filiera corta, controllata, sostenibile e tutta italiana.

Agricoltura responsabile e sostenibilità con la coltura della barbabietola

I prodotti di Italia Zuccheri-Coprob derivano dalla barbabietola da zucchero, una coltura fondamentale anche per la sostenibilità agricola e di importanza strategica nell’ambito della rotazione delle colture. Si tratta, inoltre, di una delle più virtuose in termini di assorbimento di gas serra: basti pensare che la coltivazione di un ettaro di barbabietola da zucchero assorbe CO2 quanto un ettaro di bosco.

Con le sue oltre 7000 aziende agricole organizzate in cooperativa, Italia Zuccheri-Coprob è fortemente orientata all’innovazione e con una storia che affonda le radici nel 1962. Dall’Emilia Romagna al Veneto, dalle Marche alla Lombardia, dall’Umbria al Friuli-Venezia Giulia, sino al Piemonte, si prende cura delle nostre campagne, coltivando le barbabietole attraverso un’agricoltura responsabile e senza l’utilizzo dei neonicotinoidi nella concia dei semi della barbabietola, fitofarmaci che si sono dimostrati dannosi per le api e altri insetti impollinatori, preziosi per l’equilibrio ambientale del nostro pianeta.

Sinergia fra due aziende di eccellenza italiana

«Italia Zuccheri-Coprob e Matilde Vicenzi condividono gli stessi valori: eccellenza qualitativa, Made in Italy, sostenibilità ambientale e sostegno alle filiere locali. Siamo orgogliosi di lavorare in stretta sinergia per trasferire questi valori sul cliente finale», commenta Leandro Cariolo, Responsabile Marketing e Trade Marketing di Italia Zuccheri Commerciale srl.

«Il prodotto VicenzOvo rappresenta un vero Made in Italy, dove gli ingredienti principali - farina, uova e zucchero - sono 100% Italiani. Questa è una storia di collaborazione tra due aziende d’eccellenza Italiana, che creano sistema ed insieme costruiscono un percorso valoriale di comunicazione autentica, credibile e sostenibile» - conclude Cariolo.

Cristian Modolo e Leandro Cariolo

«Il sodalizio tra Matilde Vicenzi e Italia Zuccheri-Coprob, coronato nel nostro savoiardo VicenzOvo, è la sintesi perfetta che rassicura i consumatori “custodi” della tradizione, ma risponde anche alle istanze dei più giovani “esploratori” di nuove identità alimentari. Un connubio che valorizza il nostro prodotto più storico in una ritrovata modernità», aggiunge Cristian Modolo, Direttore Marketing del Gruppo Vicenzi.

VicenzOvo di Matilde Vicenzi è un marchio del gruppo dolciario veronese Vicenzi Spa, che propone da oltre un secolo prodotti della tradizione pasticcera italiana, come savoiardi, amaretti, sfogliatine. Nel 2005 l’acquisizione dei brand Grisbí e Mr.Day ha proiettato il gruppo, ancora oggi di proprietà famigliare con la produzione totalmente ubicata sul territorio italiano, tra i primari player della bakery dolce.

