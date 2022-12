Il Natale è più dolce con il cioccolato Solbiati

Il Natale è forse il momento di massima espressione per la creatività della maitre chocolatier Simona Solbiati che ogni anno disegna ed elabora una collezione sorprendentemente ricca di soggetti natalizi.

Piccole sculture di alta pasticceria in cioccolato di prima qualità, realizzate artigianalmente con raffinatezza e originalità per rendere i giorni di festa ancora più dolci, stupire con forme inaspettate e viziare le papille gustative degli appassionati di cioccolato e non solo con sapori e aromi assolutamente irresistibili.

«Fantasia è la parola d’ordine nel mio laboratorio, si può trovare in ogni mia creazione, nelle forme, negli abbinamenti, nei colori e nei sapori. Amo lavorare il cioccolato e per me ogni festività rappresenta lo spunto per nuove idee. Il mio sogno, il mio obbiettivo è quello di deliziare gli occhi e il palato dei miei clienti» racconta Simona Solbiati mentre è intenta a preparare dei fiocchi di neve di cioccolato bianco.

Alberi di Natale, simpatiche renne, piccoli elfi e pupazzi di neve sono solo alcuni dei soggetti che prendono forma nel laboratorio di Solbiati Cioccolato, tutti rigorosamente realizzati in fine cioccolato belga come le Palline di cioccolato: impreziosite con piccole foglie d’oro e d’argento, disponibili nella versione al latte o fondente e in due diverse dimensioni (piccole e grandi), sono perfette da appendere all’albero, da usare per decorare la tavola o come regalo.

La Christmass ball si può infatti trasformare in un goloso cofanetto all’interno del quale inserire delle piccole e preziose sorprese. Sensazionale la magica Slitta di Babbo Natale, 2 kg di assoluta bontà, una creazione decisamente scenografica perfetta sia come dono che come centro tavola delle feste.

Una colata di croccante cioccolato fondente ricopre il panettone artigianale classico con uvetta e arancia di Solbiati Cioccolato, un prodotto dal gusto avvolgente ed ineguagliabile realizzato nei formati da 120 gr e da 1 kg.

Tutte le creazioni Solbiati Cioccolato sono in vendita sullo shop online www.solbiaticioccolato.it e presso il laboratorio milanese in via Ruggiero Settimo 4 (cortile interno). È attivo un servizio delivery su Milano e hinterland.

