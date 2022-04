Festa della Mamma, ecco le “Mum Box” di Solbiati

Per la festa della mamma Solbiati Cioccolato presenta delle confezioni speciali, realizzate in edizione limitata che, come in un caleidoscopio di colori che sfumano uno nell’altro assumendo gradazioni di colore sempre diverse, contengono delle piccole praline dalle molteplici sfumature di rosa, dal più tenue e romantico a quello più intenso.

Delle pennellate di colore che rappresentano l’amore per la mamma in tutte le sue sfaccettature; un sentimento intenso, un legame profondo impossibile da racchiudere in un solo cioccolatino, in un solo gusto. Le Mum Box create da Solbiati Cioccolato rappresentano il regalo perfetto, perché racchiudono al loro interno una varietà di sapori per poter assaporare ogni sfumatura dell’amore che varia anche nella forma, è possibile infatti scegliere tra le classiche praline, piccoli boccioli di rosa e cuori dalle diverse dimensioni.

Solo i migliori ingredienti e cioccolato belga di altissima qualità vengono utilizzati dalla Maitre Chocolatier Simona Solbiati per creare veri e propri capolavori di gusto. Il risultato è un guscio di finissimo cioccolato che racchiude un morbido ripieno che conquista il palato di tutti. Fragola, lampone, pesca, mandorla, ma anche zabaione, pistacchio e peperoncino , un vasto assortimento di sapori, praline da degustare racchiuse in eleganti confezioni regalo create appositamente per la festa della mamma e impreziosite al loro interno da una dedica speciale: “Sfumature d’amore. Tanti auguri mamma!”

Si aggiungono alle idee regalo anche i tradizionali maxi cuori vuoti all’interno in cioccolato fondente o al latte e le mattonelle personalizzabili con dediche speciali anche su richiesta del cliente.

I prodotti possono essere acquistati presso il laboratorio milanese sito in via Ruggiero Settimo 4 oppure sul sito www.solbiaticioccolato.it

