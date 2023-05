Bauli, Fabio Di Giammarco nuovo amministratore delegato del gruppo

Il Gruppo Bauli nomina Fabio Di Giammarco nuovo Amministratore Delegato. Guiderà il Gruppo leader dell’industria dolciaria nella nuova importante fase di rafforzamento del percorso di crescita, sia in Italia che sui mercati esteri.

Di Giammarco vanta una solida esperienza nel settore food & beverage maturata a livello internazionale. Italiano e cresciuto in America, il nuovo Amministratore Delegato ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno delle divisioni commerciali di importanti aziende nel largo consumo, quali Mondelez, Danone e SABMiller, lavorando anche in Italia per Saiwa spa.

Fabio Di Giammarco

Dal 2005 al 2010 Di Giammarco ha gestito l'area di Brand Communication globale per Royal Philips con base ad Amsterdam, per poi approdare nel 2012 in Bacardi, prima come Managing Director del business in Sud America e poi come Global Vice President a carico del business di Rum con base a Miami.

Infine, prima della nomina ad Amministratore Delegato del Gruppo Bauli, dal 2017 ha svolto il ruolo di President, Latin America in Puratos, azienda di primo piano a livello mondiale negli ingredienti utilizzati in pasticceria e panetteria.

© Riproduzione riservata