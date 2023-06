Il gelato artigianale resta il re dell'estate: piace al 93% degli italiani

Anche per l'estate 2023 il gelato artigianale resta l'indiscusso protagonista: gli ultimi dati parlano che l'ice cream, secondo dati dell'Istituto del Gelato Italiano e Bva-Doxa e rilanciati dall'azienda toscana Slitti del Maitre Chocolatier Andrea Slitti, è amato dal 93% degli italiani. Tra i gusti preferiti - secondo analisi di mercato e il parere di operatori di settore presenti nella penisola - vince il pistacchio, seguito da cioccolato e nocciola. Nell'ultimo anno, sulla base di dati dell'Osservatorio Sigep (Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e del caffè) il consumo pro-capite in Italia è di quasi 3 kg a testa per un giro d'affari che nel 2022 ha raggiunto i 2,7 miliardi (+16%), mentre in Europa ha sfiorato i 10 miliardi (+13%).

Il gelato artigianale resta il protagonista dell'estate

A livello globale la sorpresa è la Nuova Zelanda come Paese più "goloso" con oltre 28 kg procapite di gelato consumato all'anno, seguita da Stati Uniti, con oltre 20 kg e Australia a 18 kg. Le gelaterie artigianali in tutto il mondo sono circa 100.000. Sotto il profilo della scelta e come riconoscere un gelato artigianale da uno semi-industriale Slitti offre alcuni consigli, tra questi quello di fare attenzione al colore, che se troppo intenso e troppo vivace il gelato potrebbe essere stato preparato con semilavorati e a livello gustativo il sapore potrebbe risultare troppo marcato proprio a causa degli aromi aggiunti. Non mancano consigli, da parte dell'azienda, anche sul fare attenzione al libro o alla tabella degli ingredienti "che ogni gelateria deve esporre obbligatoriamente".

