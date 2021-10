C’è anche il Pastificio Felicetti nella lista delle 100 aziende italiane più sostenibili pubblicata da Forbes in occasione del Sustainability Award 2021. La selezione - basata sullo score e sui rating ESG (Environmental, social and governance) - intende individuare e valorizzare le aziende «che hanno saputo integrare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica nelle proprie strategie di business, interiorizzandone i principi attraverso l’innovazione dei processi organizzativi e produttivi e monitorando in modo attivo le proprie performance». Tra queste anche il "pastificio delle Dolomiti" Felicetti, che da quattro generazioni porta avanti la propria produzione nell’alta Val di Fiemme.

La sede del Pastificio Felicetti

Un'attività caratterizzta da chiare scelte di campo. In primis il biologico come metodo di lavoro irrinunciabile, condiviso con una filiera italiana che pratica l’esclusione dei fertilizzanti chimici e l’uso responsabile di terreni e risorse, per evitare il depauperamento dell’ambiente, ma anche la ricerca e l’innovazione sempre indirizzate al miglioramento della sostenibilità.

«Comparire nella lista Forbes rappresenta per noi un grande privilegio - ha commentato Riccardo Felicetti, amministratore delegato dell’azienda - e al contempo gratifica l’impegno che investiamo da sempre sul fronte della sostenibilità e che continua a orientare il nostro operato. Tra le nostre iniziative più recenti, il lancio del nuovo pack, frutto di due anni di studio, realizzato al 100% in carta naturale di pura cellulosa certificata Pefc e proveniente da foreste gestite responsabilmente. Nella nostra agenda a breve termine, inoltre, rientra l’inaugurazione del nuovo stabilimento a Molina di Fiemme, che sarà alimentato da un impianto di cogenerazione di calore capace di coprire l'intero fabbisogno energetico, rendendo il sito produttivo completamente autosufficiente».







