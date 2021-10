Lesaffre e CAST Alimenti insieme per i futuri professionisti dell'arte bianca

Si rinnova per il terzo anno consecutivo la partnership tra CAST Alimenti, la scuola di cucina e dei mestieri del gusto di Brescia e Lesaffre Italia, azienda che produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica, parte del gruppo francese, fondato nel 1853 e oggi attore mondiale di riferimento con un fatturato di 2,2 miliardi di euro e 10.700 dipendenti in 50 Paesi.

La partnership ha come obiettivo quello di fornire contenuti e strumenti utili ai futuri maestri dell’Arte bianca e ai professionisti della panificazione e della pasticceria per comprendere appieno caratteristiche e virtù del lievito e sperimentarne i diversi impieghi. I lieviti e gli ingredienti per la panificazione Lesaffre sono utilizzati nei corsi di formazione rivolti agli studenti e al mondo professionale, oltre ad essere protagonisti di lezioni specifiche tenute dai tecnici del Baking Center Lesaffre nel corso dell’anno.

A suggello della collaborazione con CAST Alimenti, Lesaffre ha scelto la sede bresciana della scuola per ospitare due tappe del roadshow di presentazione delle novità 2021. Nella due giorni di incontri con i principali concessionari del Nord Italia, che si sono svolti il 23 e il 24 settembre, Lesaffre ha presentato in anteprima i tre prodotti novità 2021: Ibis Panettone, il coadiuvante in polvere ideale per i lievitati da ricorrenza e altri tipi di dolci, Sensation Semola, un topping innovativo a base di semole ed estratto di lievito e Gustoricco, il mix completo per pani ricchi di semi e ad alto valore nutrizionale della gamma Salute e Benessere di Inventis.

La due giorni in CAST Alimenti è stata anche l’occasione per fare una carrellata sudi punta Lesaffre:della gammala più recente innovazione tra i lieviti madre in Lesaffre, prodotto vivente con batteri lattici e lieviti da lievito madre attivi, e ancoratutti di, la linea di mix per panificazione di facile utilizzo, alta qualità e affidabilità, che ottimizza i tempi, dando l’opportunità di diversificare e qualificare l’offerta con proposte sempre nuove, gustose e originali.

CAST Alimenti (Centro Arte Scienza Tecnologia dell’Alimento) è un istituto di formazione nato nel 1997. Unica scuola in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in aule-laboratorio specificatamente attrezzate, CAST Alimenti si rivolge ai giovani, così come ai professionisti già affermati, mettendo a loro disposizione maestri e strumenti idonei a coniugare l’essere, il sapere e il saper fare. Grande attenzione viene data ai prodotti tipici del Made in Italy, al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula.

Lesaffre Italia (www.lesaffre.it) produce e commercializza lievito fresco, lievito madre e ingredienti per la panificazione artigianale, industriale e domestica. Grazie alle tecnologie produttive più innovative e a una logistica organizzata in modo capillare, i prodotti Lesaffre sono distribuiti in tutti i segmenti di mercato e su tutto il territorio nazionale.

Nella sede italiana, 13.000 mq di superficie a Sissa Trecasali in provincia di Parma, l’azienda impiega 146 dipendenti. Suo cuore pulsante, il Baking Center™, centro di eccellenza in panificazione e formulazione di nuovi ingredienti, dedicato allo studio, alla formazione e al supporto tecnico; è il luogo ideale per conoscere le esigenze del mercato e incontrare i partner per condividere i trend emergenti nel mondo dei prodotti da forno.

Il™ italiano fa parte di una rete nata in Francia nel 1974 e composta da™, animati da, tra tecnici panificatori, ricercatori, ingegneri, sviluppatori e formatori. Nel tempo questa rete globale ha sviluppato una expertise unica, per rispondere alle esigenze dei clienti, siano essi artigiani, industrie o distributori, e dar vita a prodotti e processi, sotto il segno dell’innovazione.

La rete dei Baking Center™ rappresenta un elemento di grande forza per Lesaffre: il confronto costante tra i colleghi dei Paesi permette di condividere culture alimentari diverse, insight sui gusti dei consumatori, food trend emergenti. Un osservatorio straordinario sul mondo della panificazione a livello globale.

Lesaffre Italia è partner di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, di CAST Alimenti e di Richemont Club, realtà con le quali progetta e realizza corsi di formazione continua su lievito, panificazione e pasticceria. L’azienda è inoltre parte di Assitol – Gruppo Lievito da Zuccheri, che rappresenta le imprese di produzione e commercializzazione del settore. L’ Associazione ha recentemente sviluppato welovelievito.it, il sito che si propone di sfatare i falsi miti sul lievito e promuovere una corretta informazione sull’ingrediente, da sempre parte della tradizione e delle abitudini alimentari italiane.

Da oltre 50 anni nel nostro Paese, Lesaffre Italia fa parte del Gruppo francese, fondato nel 1853 nel Nord della Francia a Marquette-Lez-Lille dalla famiglia Lesaffre, ancora oggi, dopo oltre 165 anni, alla guida di un’azienda, attore mondiale di riferimento nel campo del lievito e degli ingredienti per la panificazione. Lesaffre impiega 10.700 dipendenti in oltre 50 Paesi e 69 siti produttivi e realizza un fatturato di 2,2 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata