Molino Spadoni protagonista ad Anuga e Parizza con farine e impasti surgelati

Molino Spadoni presenzierà a due appuntamenti europei di grande rilievo per il food service: Anuga (Colonia 9-13 ottobre 2021) e Parizza (Parigi – Port de Versailles 13-14 ottobre 2021). Una partecipazione fortemente simbolica in questo particolare momento storico, in cui il mondo della ristorazione ricomincia a investire sul futuro.

L’azienda vuole ribadire di essere a fianco dei professionisti del gusto, continuando a sostenere la cultura del buon cibo italiano. Protagonisti in entrambi i saloni saranno le farine e gli impasti surgelati, in particolare le palline e le basi per pizza, su cui Molino Spadoni vanta uno speciale know-how.



Ad Anuga l’azienda parteciperà allo stand di RCF (Romagna Coop Food), mentre a Parizza avrà uno spazio suo. Qui il focus sarà la pizza: a Parigi, contestualmente alla fiera avrà luogo il French Pizza Championship, in cui si contenderanno il titolo 150 concorrenti.

L’habitat ideale per Molino Spadoni, Specialista delle Farine dal 1921, che presenterà svariati prodotti del portfolio, a partire dalle Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare pizze della miglior tradizione italiana in tutte le varianti con impasti a breve, media o lunga lievitazione. Diverse tipologie con cui ogni pizzaiolo può realizzare la pizza che lo rispecchia di più, offrendo una qualità costante ai clienti, sia per la cottura nel forno a legna che per quella nel forno elettrico. Prodotti all’avanguardia, che coniugano qualità e garanzia di risultato. La presenza alle fiere servirà proprio a ribadire che Molino Spadoni offre a ogni professionista una risposta mirata, garantendo equilibrio, lavorabilità e facilità di impiego.

Lo stesso vale per i surgelati, realizzati proprio partendo dalle farine dell’azienda: una linea di impasti e di panificati frozen per pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi, concepiti da chi di farine se ne intende, realizzati appositamente per semplificare i processi con prestazioni altamente time saving.



Le Palline Surgelate per Pizza, tutte a base di pasta madre, rappresentano una proposta davvero strategica, dalla classica alla versione alla soia, da quella più gustosa ai 7 cereali fino al Khorasan Kamut®, al Farro Integrale e al Carbone vegetale. Soluzioni che ottimizzano il tempo di preparazione e il controllo del food cost, aspetto da tenere sempre in considerazione, ma ancor di più in questo periodo di ripartenza, garantendo un risultato professionale in termini di gusto e texture.

Massima praticità anche per le Basi Pizza da farcire a piacere, stese a mano in diverse ricette: Base pizza alla Pala tipo “0”, “1” e “2”, ai 7 Cereali, al Riso Nerone e Margherita, perfette farcite, intere o al trancio, ma anche come focacce.



La qualità è quella di Molino Spadoni che da cent’anni si presenta come un partner di riferimento grazie al quale i professionisti possono soddisfare con semplicità, efficienza e alta qualità, i desideri di una clientela sempre più esigente.

Molino Spadoni @ Anuga hall 11.2 stand n° F041

Molino Spadoni @ Parizza hall 7.1 stand n° F56

