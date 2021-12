Pasta Armando, le linee pasta e i Pronti e Sani ottengono il Quality Award

Pasta Armando, prodotto premium realizzato con grano 100% italiano della Filiera Armando, si aggiudicata per il terzo anno consecutivo il Quality Award con le sue linee di pasta - il Grano di Armando, l’Integrale Bio con fibra d’Avena e le Pastine Armando - e con la novità lanciata nel 2021: la linea “Pronti e Sani”, i mix di grano, legumi e frutta di origine 100% italiana, cotti al vapore e pronti da gustare.

Un nuovo riconoscimento per il grano 100% italiano coltivato nella Filiera Armando, avviata su intuizione del Presidente Cavaliere del Lavoro Armando Enzo De Matteis nel 2010. Anche la linea dei Pronti e Sani, infatti, è realizzata con lo stesso grano di Filiera, proposto in sfiziosi mix cotti al vapore con legumi o frutta di provenienza italiana.

«I Pronti e Sani sono stati per noi una sfida perché rappresentano un ampliamento e diversificazione dell’offerta di Armando, oltre che una vera innovazione nel segmento ready-to-eat ispirato al benessere. – afferma Fabrizio Nucifora, Brand sales & Marketing Director di De Matteis Agroalimentare – Abbiamo sviluppato la linea tenendo conto del feedback dei consumatori consultati in più step di ricerca, per questo ci gratifica molto ora ricevere questa conferma di gradimento da parte loro.»

La linea Pronti e Sani di Armando è pensata per quelle occasioni in cui si ha poco tempo per cucinare ma si desidera un pasto sano e ricco di gusto. Si compone di quattro prodotti in cui il grano 100% italiano della Filiera Armando è proposto da solo o in mix con legumi (lenticchie o ceci) o frutta (castagne), da aprire e consumare così come sono oppure da utilizzare come base per ricette più complesse, come sfiziose zuppe o insalate. Tutti gli ingredienti sono cotti al vapore per preservarne le proprietà organolettiche e nutrizionali.

Le linee di pasta premiate Il Grano di Armando e Le Pastine di Armando sono prodotte utilizzando soltanto due ingredienti, semola di grano 100% italiano di filiera controllata e acqua, lavorati con metodo tradizionale e sono certificate da Bureau Veritas per il loro “Metodo Zero Residui di Pesticidi e Glifosato”.

Il grano utilizzato per produrre Pasta Armando è infatti coltivato dalle aziende agricole che con il pastificio De Matteis ogni anno sottoscrivono un patto diretto, il “Patto Armando”, che le impegna a rispettare un rigoroso disciplinare anche sul fronte della sostenibilità. Grazie a questo controllo del prodotto, che parte dalla materia prima sul campo e passa attraverso il molino di proprietà integrato al pastificio, Pasta Armando può garantire lo zero tecnico di residui (meno dello 0,00001 g) dei più diffusi prodotti fitosanitari utilizzati nella coltivazione e nella conservazione del grano duro impiegato per produrle, come ad esempio il glifosato.

La linea Integrale Bio di Armando è realizzata con grano 100% Italiano e con l’aggiunta di fibra d’avena che dà gusto e corposità alla pasta e riporta al palato i sapori di un tempo. Quality Award è l’unico premio in Italia che coinvolge oltre 300 consumatori - heavy user rispetto alla tipologia di prodotto in esame - in un’esperienza di valutazione diretta tramite blind test. Aspetto, consistenza e sapore sono solo alcuni dei parametri su cui viene espresso il giudizio che permette di stabilire il prodotto dalla performance migliore.

