Alessandro Proverbio nuovo direttore generale di Molini Lario

Molini Lario annuncia la nomina di Alessandro Proverbio come nuovo Direttore Generale dell’azienda a far data dal primo gennaio 2022. Alessandro subentra a Mauro Milani, in carica dal 2014, che ha raggiunto il pensionamento e che ringraziamo per il suo operato. Laureato di primo livello in Scienze e Tecnologie Alimentari ed una Magistrale in Scienze Alimentari nel 2006, Alessandro Proverbio comincia il suo percorso professionale in Molini Lario, proprio nello stesso anno.

La sua carriera inizia all’interno del reparto Controllo Qualità dove ha avuto modo di approfondire la conoscenza sia della materia prima, il grano, con le sue caratteristiche chimico-fisiche/varietali, sia del prodotto finito, la farina, con le sue caratteristiche reologiche/applicative.

La sua formazione si è poi estesa al campo commerciale della materia prima, principalmente in merito alle dinamiche di mercato delle singole varietà ed in ottica approvvigionamento, attraverso un sempre più stretto confronto/collaborazione con i diversi mediatori/fornitori di cui Molini Lario si avvale.

Nel 2008 Alessandro Proverbio diventa il Responsabile del Reparto Controllo Qualità, assumendo poi nel 2013, il ruolo di Responsabile Acquisti Materie Prime.

Alessandro Proverbio

Le sue responsabilità però non finiscono qui!

Nel 2015, infatti, con l’apertura di Accademia Farina si occupa anche del settore Ricerca e Sviluppo interno all’azienda, fino ad estendere le sue competenze all’ambito commerciale di vendita della farina per il canale industriale negli ultimi due anni.

Oggi Alessandro è pronto per una nuova sfida!

Da gennaio 2022 ha ricevuto l’incarico di Direttore Generale di Molini Lario.

A lui vanno i nostri migliori auguri per il suo nuovo ruolo.

A proposito di Molini Lario

Molini Lario è sinonimo di eccellenza qualitativa nel mondo della produzione di farine ottenute dalla macinazione e miscelazione di frumento tenero. La sede di Alzate Brianza raggiunge un livello di assoluta leadership tecnologica nella lavorazione del grano tenero grazie all’utilizzo dei migliori grani rigorosamente selezionati, un processo produttivo che si avvale di tecniche molitorie d’avanguardia e un costante e rigoroso monitoraggio nei suoi laboratori dei grani impiegati e delle farine prodotte. Nel 2019 Molini Lario ha festeggiato un compleanno davvero importante: quello dei 100 anni di attività sempre al servizio dei professionisti dell’Arte Bianca.

A proposito di Accademia Farina Molini Lario

Accademia Farina di Molini Lario nasce nel 2015, si avvale di un Centro Applicativo e di Ricerca e Sviluppo per sperimentare nuove farine, nuove metodiche al fine di ottenere i migliori risultati nella panificazione. Accademia Farina è diventata così centro di formazione e punto di incontro tra l’azienda e la sua più qualificata clientela artigianale, favorendone le reciproche conoscenze.

Il calendario dei corsi è sempre molto ricco di appuntamenti interessanti dedicati agli artigiani dell’arte bianca.I partecipanti possono assistere alla preparazione di ricette classiche o originali preparate con le farine Molini Lario, conoscerne le loro peculiarità e approfondire alcune tematiche attinenti alla loro attività.

Negli ultimi anni, a causa della pandemia, Molini Lario ha adottato un nuovo sistema per fare formazione a distanza. Numerosi sono stati infatti i webinar tenuti dai Maestri Panificatori, Maestri Pizzaioli e Maestri Pasticceri.

© Riproduzione riservata