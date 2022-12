Le farine Molino Spadoni e Renato Bosco protagonisti del nuovo format ’Na Pizza

Molino Spadoni è tra i partner di ‘Na Pizza, format inedito di Sky in cui Renato Bosco, socio Euro-Toques Italia, imprenditore e “pizza-ricercatore” in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, conduce alla scoperta di tutte le varianti del piatto italiano più amato e reinventato nel mondo. Sei puntate dal lunedì al venerdì in prima tv assoluta su Sky Uno, in streaming su Now dal 9 dicembre e sempre disponibili on demand su Sky Go.

In ogni episodio, Bosco accoglie nella propria cucina un giovane pizzaiolo di talento, che contribuisce alla diffusione della pizza italiana da nord a sud. Insieme presentano le pizze più rappresentative, da quella romana alla pala, dal trancio milanese a quello al tegamino di Torino, passando dallo sfincione palermitano, sempre con un occhio alla sostenibilità e alla valorizzazione delle materie prime, tra cui ovviamente le farine e le miscele per gli impasti.

Renato Bosco

Protagoniste per Molino Spadoni sono alcune referenze professionali, in particolare le Farine Gran Mugnaio PZ, nelle varianti specifiche PZ3 e PZ4, ideali per realizzare pizze della migliore tradizione italiana a breve, media o lunga lievitazione e a seconda delle diverse esigenze. Del brand anche altre referenze che offrono grande specificità di utilizzo per risultati sempre perfetti: la Miscela professionale per Gran Pinsa alla Romana, per preparare la sorella ovalizzata della pizza oggi di gran moda, e la Farina Professionale XLL – Extra Lunghe Lievitazioni, a base di grano tenero tipo “0” e caratterizzata da una “forza” unica, fino a W 400, particolarmente adatta per la preparazione di pizze con lunghe lievitazioni. Infine la Miscela per pizza nera ai 7 cereali arricchita con semi di sesamo e girasole, che permette di ottenere un risultato rustico, dal gusto deciso e dall’aspetto più scuro.

Tra le proposte anche un prodotto altamente innovativo, frutto della Ricerca&Sviluppo Molino Spadoni: si tratta del Preparato a Basso Indice Glicemico AlimentazionE DedicatA Molino Spadoni. Con questa referenza i professionisti della ristorazione potranno proporre pizze a coloro che devono tenere sotto controllo i picchi glicemici senza rinunciare al gusto, ma anche a un pubblico più vasto, composto da chi necessita seguire diete ipocaloriche e, infine, da chi vuole semplicemente tenersi in forma.

Con la partecipazione a ‘Na Pizza, Molino Spadoni aumenta ulteriormente le presenze sul piccolo schermo, dove è già rappresentata nei cooking show più amati e seguiti. Un investimento continuo, che dà prova di grande dinamicità, continuità e voglia di comunicare la qualità, la versatilità e la profondità di gamma del suo portfolio prodotti per il food service.

