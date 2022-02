Pasta Zini, esempio virtuoso per un management sempre più rosa

Idee chiare, determinazione, condivisione dei valori e focus sugli obiettivi: ecco cosa caratterizza il management al femminile di Zini. Un’azienda italiana in ascesa e del tutto in controtendenza rispetto alla media europea, in cui la percentuale di donne alla guida è molto bassa. Oggi all’interno del pastificio su 58 dipendenti il 52% sono donne, di cui 6 responsabili di funzione (ovvero l’86% del management).



Sei donne, sei personalità totalmente diverse, sei ruoli chiave. Quello che hanno in comune i manager donna del pastificio Zini lo si percepisce all’istante osservandole lavorare o sentendole parlare: è l’engagement nei confronti dell’azienda, l’atteggiamento sempre positivo e proattivo. La condivisione convinta di una visione, per dirla in altre parole.

Per il CEO Maurizio Vezzani è normale: «Sono profondamente consapevole dell’immenso valore delle risorse umane. Zini è stata fondata da una donna (sua nonna Euride Zini, ndr) e negli anni diverse figure femminili si sono alternate, è quindi assolutamente naturale per noi che oggi le donne siano le vere colonne portanti di questa azienda.»

Laura Giorgetti e Arianna Errante

Un’affermazione che, dati alla mano, porta il pastificio di Cesano Boscone ad essere un esempio virtuoso che viene a trovarsi in totale controtendenza rispetto alla media europea, dove la percentuale di donne ai vertici delle aziende è ancora estremamente bassa, come mostra il report Gender Diversity Index 2021 presentato, come ogni anno, dall’associazione European Women on Boards (https://europeanwomenonboards.eu).

«Zini crede fortemente nel concetto di leadership inclusiva» ribadisce Vezzani. E questa propensione ha a sua volta determinato un senso di appartenenza e condivisione totale dei valori e della vision dell’azienda. I risultati parlano chiaro. È soprattutto grazie a questo spirito di coesione che il pastificio ha affrontato il difficile periodo storico dovuto alla pandemia con forza e determinazione, consapevole di avere le risorse per raggiungere tutti gli obiettivi, anche i più ambiziosi.

Come se non bastasse, una delle sei manager è dallo scorso anno anche membro del CDA. Le figure ricoperte rivestono le funzioni chiave dell’azienda: Direttore Commerciale, Direttore Amministrazione e Finanza, HSE Manager, Direttore Marketing, R&D Manager, Responsabile Assicurazione Qualità.





