La linea Biologico di Riseria Vignola a BioFach 2022

Riseria Vignola partecipa a BioFach, la manifestazione fieristica dedicata agli alimenti biologici in programma a Norimberga fino al 29 luglio, con tutta la gamma di prodotti bio in catalogo – riso, cereali, semi, legumi, farine: lo spazio espositivo dell’azienda sarà in Hall 1, Stand 1 – 341.



L’agricoltura biologica è uno dei tratti distintivi della realtà dell’Alessandrino che dedica a questo segmento circa la metà della produzione e punta, nel prossimo futuro, ad aumentarne ulteriormente la quota: è, infatti, proprio nel biologico che l’azienda maggiormente si contraddistingue per tecnica e innovazione.



Tra le varietà di risi della linea “Biologico” nell’offerta Vignola, di particolare interesse la gamma coltivata con la tecnica della “pacciamatura verde”, la nuova frontiera del settore: un procedimento che riduce il consumo di concime, acqua e semenza, grazie a un sistema totalmente naturale, in assenza di diserbanti, nel più assoluto rispetto per l’ambiente. Questo metodo prevede fasi successive di lavorazione: in autunno nelle risaie si semina l’erbaio, un mix di erbe e colture che viene lasciato crescere fino a primavera inoltrata e poi abbattuto con dei rulli all’inizio della stagione della semina. Dopo la posa diretta del seme, viene dapprima immessa l’acqua in risaia e successivamente tolta per l’asciutta di radicamento del chicco, che germina sotto la trama di erba (cosiddetta “pacciamatura verde”) che inibisce naturalmente la crescita delle malerbe. Il campo viene nuovamente sommerso e le piantine di riso crescono fino all’asciutta finale, quando si procederà con la mietitura.



Questa tecnica è utilizza nella Cerearicola San Giacomo, dislocata a Mortara (Pv) e Livorno Ferraris (Vc), per la produzione di riso arborio, carnaroli, originario integrale e ribe semilavorato, che vengono confezionati in doypack, 100% riciclabili.



Altri prodotti della linea “Biologico” sono disponibili in confezioni in atmosfera protettiva da 500 g e 1 kg, e in astucci in sottovuoto da 1 kg.

In occasione della fiera di Norimberga, sarà presentata anche la linea riso confezionata in paper bag, 100% riciclabile, realizzata in esclusiva per il mercato tedesco.



Tutti i prodotti della linea “Biologico” di Riseria Vignola sono certificati con la Certificazione Italiana Bioagricert, Certificazione Europea Bio e le Certificazioni Internazionali USDA Organic, IBD, BIOsuisse Organic.

