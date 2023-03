Barilla celebra il record di Mikaela Shiffrin con un pack in edizione limitata

È un risultato da record quello ottenuto da Mikaela Shiffrin, sciatrice medaglia d’oro olimpica, che grazie alla vincita del suo 87esimo titolo è l’atleta di sci più premiata al mondo. Precedentemente detenuto per 34 anni dallo svedese Ingemar Stenmark con 86 vittorie, il passaggio del riconoscimento è un momento storico. La vittoria segna la fine di un inseguimento che dura da quasi un decennio, da quando Mikaela è entrata in scena nel 2011. Barilla è stata al suo fianco sin dall’inizio, rappresentando per la sciatrice la collaborazione più lunga fino ad oggi e condividendo con lei tutte le sue vittorie. Dodici anni di unione in cui Mikaela Shiffrin e Barilla hanno sempre condiviso valori importanti, come buona alimentazione, qualità, famiglia e passione per l’eccellenza.

La sciatrice Mikaela Shiffrin

E se le cose grandi iniziano da grandi ricette, BluRhapsody di Barilla ha progettato una nuova speciale confezione in edizione limitata esclusivamente per Mikaela Shiffrin: una pasta a forma di “8” e di “7” che celebra il suo enorme traguardo, la relazione di lunga data e il forte legame affettivo che Barilla ha costruito negli anni con Mikaela. Per festeggiare il suo eccezionale risultato, Barilla lancerà un video di 87 secondi in cui mostrerà la confezione di BluRhapsody appositamente progettata da Barilla per Mikaela.

Barilla ha prodotto 87 “confezioni in edizione limitata” di cui 86 autografate da Mikaela e vendute tramite la piattaforma Charity Stars. Tutti i proventi delle vendite andranno a sostegno di Food for Soul, un’organizzazione no-profit fondata dallo chef Massimo Bottura per promuovere la sensibilizzazione sociale sui temi dello spreco alimentare e della fame.

Ilaria Lodigiani, VP Global Marketing Barilla, dichiara: «Abbiamo avuto il privilegio di supportare Mikaela negli ultimi 12 anni, da quando era un’adolescente quindicenne determinata, gentile, appassionata e talentuosa. Oltre ad essere una campionessa e una persona fantastica, rappresenta i valori che da sempre Barilla mette al centro: la cura per gli altri e per il pianeta. Non potremmo essere più felici per il suo successo. Per noi Mikaela è sempre stata la migliore, ora è la migliore per tutto il mondo». «La collaborazione con Barilla significa molto per me - commenta la Shiffrin - Barilla è stata al mio fianco sin dall’inizio e ha condiviso con me ogni mia vittoria. Le mie parole non riescono a esprimere quanto sia orgogliosa di essere stata parte di questa famiglia per gli ultimi dodici anni e di continuare a esserlo – la mia collaborazione più lunga fino ad oggi».

Mikaela continua poi: «È un risultato surreale per il quale ho lavorato davvero duramente. Sono estremamente grata a tutti coloro che mi hanno sostenuta in questo. Sento di dover esprimere tutto il mio affetto ai miei cari e anche alla mia “famiglia” Barilla, che sono stati con me per gran parte della mia carriera. Senza il vostro supporto e sostegno non sarei dove mi trovo oggi». «In qualità di leader nei rispettivi settori, Barilla e Mikaela - si legge in una nota - hanno costruito un legame unico che ha visto queste due icone sviluppare una partnership di grande valore a livello mondiale. Attraverso un piatto di pasta, Barilla condivide il suo gesto d’amore per celebrare il gioioso rapporto con Mikaela Shiffrin». Tutte le opzioni per l’acquisto delle confezioni esclusive sono descritte e possono essere effettuate tramite il sito Web di Charity Stars. BluRhapsody di Barilla ha prodotto un totale di 87 confezioni di pasta. La prima confezione numerata #1 sarà donata a Mikaela Shiffrin. 9 confezioni (numerate da #2 a #10 saranno messe all’asta per 5 giorni dal giorno dell’uscita. Le restanti 77 scatole (da #11 a #87) saranno vendute in modalità “Buy now” a un prezzo fisso. Le fasce di prezzo saranno visibili sul sito.

FONTE: Italpress

