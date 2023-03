Dr. Schär, arriva il nuovo Preparato per Pizza senza glutine

È arrivata una grande novità in casa Schär: il Preparato per Pizza senza glutine, che contiene anche una pratica bustina di lievito all’interno della confezione. Così basta aggiungere solo pochi ingredienti (acqua, sale e olio) per dare vita, comodamente e in poco tempo, alla base di una pizza fragrante e gustosa, da leccarsi i baffi. Con questa magica miscela, impastare è infatti un gioco da ragazzi, anche per chi non è cintura nera di panificazione o ha iniziato da poco a mettere le mani in pasta! Con risultati da veri professionisti.

Il Preparato per Pizza è arricchito con pasta madre, un ingrediente prezioso che attiva la lievitazione naturale, rendendo la pizza più buona e con una consistenza da sogno. Contiene anche farine di riso integrale, di lenticchie e di grano saraceno, naturalmente prive di glutine. Questi speciali ingredienti stuzzicano le papille gustative con nuove e ricche note di sapore e sono alleati del benessere.

il Preparato per Pizza senza glutine di Dr.Schär

La miscela è priva di zuccheri aggiunti e anche senza lattosio. I veri amanti della pizza lo sanno: è buona in qualunque momento della giornata, sempre pronta a rialzare il morale, anche quando le cose sembrano andare per il verso storto. È il magico potere della pizza. Una pietanza straordinaria, da farcire in mille modi diversi: c’è chi la ama semplice, chi ricca di delizie, chi con tante verdure, chi non può fare a meno di arricchirla con formaggi e dei salumi, chi preferisce la tradizione e chi osa sperimentare gli abbinamenti più curiosi.

Da gustare da soli o da tagliare in tante fette per condividerla con chi si ama. Per cena, come spuntino, all’ora dell’aperitivo: è sempre l’ora della pizza! Il Preparato è stato studiato dagli esperti Schär specificamente per la pizza, in modo da ottenere il miglior risultato possibile, per gusto, aroma e consistenza.

Perfetto per chi ama la pizza croccante fuori e morbida dentro, come la classica tonda, o per chi non resiste alla pizza alta e sofficissima che si ottiene in teglia. I gusti di ognuno sono diversi, ma possiamo garantire che il successo sarà sempre e comunque assicurato. D’altronde, si sa: pochi piatti regalano sorrisi e allegria come la pizza, soprattutto se fatta in casa!

Il Preparato per Pizza Schär è disponibile in una confezione pratica e sicura, realizzata con carta e plastica riciclabili, che contiene 500 g di farina e 10 g di lievito.

Dr. Schär - Divisione Foodservice

Winkelau 9 - 39014 Postal (Bz)

Tel 0473 293595

© Riproduzione riservata