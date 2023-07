Pinsami trionfa ai Bellavita Awards e Motore Italia Emilia-Romagna Awards 2023

A premi e riconoscimenti, Pinsami è già avvezza. Non sono passati molti mesi da quando il Financial Times ha decretato la giovane azienda reggiana produttrice di basi pinsa tra le realtà europee in più rapida crescita. Oggi arrivano nuove attestazioni di valore.

A premiare Pinsami , ci pensano i Bellavita Awards 2023 di Londra e Chicago che, attraverso un panel di oltre 200 esperti del settore, tra cui buyers, importatori, distributori, ristoratori, sommelier, hanno decretato i migliori prodotti sulla base di sei criteri: gusto, storia aziendale, packaging e branding, pertinenza del prodotto per il mercato locale, innovazione ed eco-sostenibilità. I prodotti Pinsami hanno ottenuto i punteggi più alti, aggiudicandosi le posizioni da podio e conquistando due premi, ricevuti rispettivamente durante la fiera Pasta & Pizza Show di Londra e il National Restaurant Association Show di Chicago.

La premiazione di Fabio Grillo, Ceo di Pinsami, durante l’evento Motore Italia Emilia-Romagna Awards 2023

Altro premio, ricevuto in questi giorni presso Fico a Bologna, è nell'ambito dei Motore Italia Emilia-Romagna Awards 2023, l’iniziativa di Class Editori dedicata alle Piccole e Medie Imprese eccellenti. Il ciclo di eventi Motore Italia arrivato, questa volta in Emilia-Romagna, per valorizzare il ruolo fondamentale delle Pmi del territorio nel tessuto economico e sociale dell’intero Paese, ha assegnato a Pinsami il premio nella categoria "Pmi" per il secondo miglior rating della classifica Mf/Milano Finanza e per la sua capacità di fare innovazione anche in un comparto tradizionale come quello del bakery salato.

«I numerosi premi ricevuti nei pochi anni di vita di Pinsami sono andati di pari passo con la crescita della nostra realtà e di un mercato giovane e in forte espansione. Ciò che per noi conta, e ad attestarlo sono anche questi riconoscimenti, è proprio il fatto che, nonostante l’aumento esponenziale della capacità produttiva, non abbiamo mai tradito la natura del nostro prodotto. Proprio grazie alla qualità e all’impronta artigianale delle nostre basi pinsa, continuiamo a mantenere la leadership di mercato» commenta Fabio Grillo, Ceo di Pinsami.

