Melinda, Ernesto Iseppi nuovo presidente

Ernesto Seppi è il nuovo Presidente del Consorzio Melinda in carica per il prossimo triennio. Ernesto Seppi, classe 1966 e residente nel Comune di Sanzeno, è Presidente da tre anni della Cooperativa Alta Valle di Non di Sanzeno, frazione Casez. Laureato in Economia e Commercio presso la Facoltà degli Studi di Trento è sposato, padre di due figli ed è appassionato di recupero e restauro di vecchie trattrici agricole. Dopo una breve esperienza di praticantato da Dottor Commercialista si è occupato, insieme al fratello, della gestione dell’Azienda agricola di famiglia nella quale tuttora è impegnato. È stato membro, in passato, di alcuni comitati di controllo di società legate al settore agricolo.

Ernesto Seppi, nuovo presidente del consorzio Melinda

Michele Odorizzi, in carica dal 2003, lascia la presidenza del Consorzio dopo 18 anni durante i quali Melinda ha realizzato numerosi cambiamenti organizzativi, commerciali e produttivi. Sotto la sua guida, nel corso degli ultimi anni, il Consorzio ha investito importanti risorse nell’innovazione tecnologica, nel rinnovo varietale, ed ha visto concretizzarsi importanti evoluzioni. Fra queste, emergono in particolare l’unificazione della gestione operativa sotto APOT di Melinda e La Trentina e il progetto delle Celle Ipogee, oggi fiore all’occhiello della filosofia di sviluppo sostenibile del Consorzio.

