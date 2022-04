Prugne della California protagoniste a “Cotto e Mangiato” anche nel 2022

Il California Prune Board (CPB), consorzio fondato nel 1952 per rappresentare coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, rinnova nel 2022 l’attività di product placement nel programma televisivo “Cotto e Mangiato”.



Le Prugne della California saranno presenti in cinque puntate del programma TV condotto da Tessa Gelisio; un appuntamento culinario giornaliero che accompagna i telespettatori italiani alla scoperta dei segreti della cucina casalinga in onda su Italia1, nella fascia centrale pre-news del mezzogiorno.



Da maggio a giugno 2022, le Prugne della California saranno l’ingrediente protagonista di 5 ricette a cura degli Chef di “Cotto e Mangiato” che prepareranno in diretta piatti originali, sfiziosi e creativi, nei quali la qualità e la grande versatilità delle Prugne della California verrà messa in risalto dalla professionalità degli chef. La partnership prevede la promozione del programma mediante post editoriali dedicati sugli account social di Cotto e Mangiato, mentre gli account Facebook e Instagram italiani delle Prugne della California daranno risalto alle proposte culinarie del programma con post dedicati. Tutte le puntate saranno disponibili anche sulla piattaforma Mediaset Play all’interno della pagina “Cotto e Mangiato i Menù”, consentendo al pubblico di replicare a piacere le ricette, potendo rivedere on demand le diverse preparazioni.

Grazie all’alta qualità, il gusto distintivo e le grandi dimensioni, le Prugne della California sono uncon risultati senza rivali. Naturalmente prive di grassi e di zuccheri aggiunti, sono ricche di vitamine, sali minerali e fibre, alleate fondamentali per il benessere quotidiano a partire dalla tavola.«Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con il programma televisivo italiano Cotto e Mangiato. Visti i risultati positivi conseguiti nel 2021, CPB è felice di rinnovare quest’anno l’attività di product placement con un programma TV di rilievo nazionale. È per noi un progetto strategico per promuovere al meglio le caratteristiche uniche delle Prugne della California. Ingrediente versatile e di alta qualità, nonché snack sano e leggero, contengono vitamina K e manganese, che possono aiutare a mantenere le ossa sane , oltre a numerosi altri benefici per la salute. Cotto e Mangiato è il contesto perfetto per far approfondire il pieno potenziale delle Prugne della California ai consumatori italiani, sempre più attenti all’alta qualità e agli effetti salutari dei prodotti alimentari», spiega

https://www.californiaprunes.net/it/

© Riproduzione riservata