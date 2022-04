Verdura fresca, Sipo sarà alla fiera Macfrut di Rimini

SIPO partecipa dal 4 al 6 maggio 2022 al MACFRUT di Rimini per presentare le strategie commerciali dell’azienda e le sue gamme di prodotto.



Giovedì 5 maggio alle h. 17.00 Vi aspettiamo in fiera - Pad D1 stand 072 - per una festosa “apericena” con musica dal vivo e stuzzichini.



SIPO organizza inoltre una visita guidata in azienda e nei campi agricoli il giorno 5 maggio 2022 dalle h. 9.00 alle h. 12.00 per conoscere più da vicino lo stabilimento produttivo.



Massimiliano Ceccarini, SIPO General Manager sarà disponibile per incontri one to one durante le tre giornate della rassegna.

