Il cedro di Calabria diventa Dop. Occhiuto: «Un punto di partenza»

Il cedro di Calabria ha ottenuto il marchio Dop. E Roberto Occhiuto, presidente della Regione, a margine di una conferenza stampa organizzata a Santa Maria del Cedro, ha commentato così l'approvazione del frutto nella categoria a denominazione di origine protetta: «Il cedro rappresenta un asset di sviluppo straordinario non solo per Santa Maria del Cedro, ma per tutta la Calabria. È un frutto molto apprezzato dalle comunità ebraiche, e la nostra è una Regione che si candida a essere sempre più un luogo di riferimento per questa cultura».

Il cedro calabrese

«Abbiamo anche molte Giudecche e tanti insediamenti che possono essere valorizzati in questa direzione, a cominciare proprio dal cedro - ha raccontato il presidente Occhiuto. Questo riconoscimento Dop è dunque una bella notizia, un punto di partenza, per una Calabria che vuole cominciare a crescere e a mostrare al Paese e fuori dai confini nazionali, comprese le comunità ebraiche, le ricchezze che il nostro territorio possiede».

