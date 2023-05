Olive taggiasche liguri, a breve potrebbe arrivare la certificazione Igp

Le olive taggiasche della Liguria potrebbero presto ottenere la certificazione di Indicazione Geografica Protetta (Igp). A rivelarlo l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessandro Piana: «La fase istruttoria si avvia verso la conclusione. Il disciplinare proposto integrato sulla base dei commenti raccolti, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con conseguente registrazione, se non vi saranno opposizioni».

Un piatto di olive taggiasche liguri

«Abbiamo promosso e sostenuto con forza l'iter per il riconoscimento Igp dell'oliva taggiasca perché rappresenta un simbolo, una tradizione alimentare consolidata e il giusto riconoscimento ai nostri produttori che preservano anche l'ambiente e la bellezza paesaggistica - dichiara Piana. L'oliva taggiasca è unica per proprietà organolettiche, per qualità ed è universalmente apprezzata. Un marchio che darà ulteriore slancio a tutta la filiera fornendo a operatori e consumatori la piena garanzia sull'origine del prodotto e sulla sua tracciabilità».

© Riproduzione riservata