Bonduelle, la Gamma Cereali e Legumi e l'iniziativa “Il mio locale s'impegna”

La gamma Cereali e Legumi Minute di Bonduelle Food Service è l’alleato ideale della ristorazione per creare piatti estivi ricchi di gusto, bilanciati e salutari. La gamma si compone di 5 referenze: Bulgur, Orzo, Quinoa, Lenticchie e Ceci. Tutti ingredienti versatili e nutrienti che possono essere impiegati in una varietà di piatti estivi, perfetti per preparazioni calde e fredde, grandi protagonisti di ricette tradizionali, ma anche di piatti originali, sani e di tendenza, come pokè, bowl, hummus e burger vegetali.

Bonduelle presenta la gamma di prodotti per l’estate

Nei piatti estivi la combinazione di cereali e legumi offre un ottimo bilanciamento tra proteine, carboidrati e grassi sani, assicurando una nutrizione completa. Inoltre, possono essere facilmente abbinati a un’ampia gamma di verdure fresche, erbe aromatiche e spezie per aggiungere sapore e vivacità ai piatti. Cereali e Legumi Minute sono una soluzione innovativa, pratica, veloce ed estremamente versatile. I prodotti sono già cotti al vapore con la tecnologia Minute e surgelati al naturale IQF per preservare al massimo le proprietà organolettiche del prodotto e garantire un’ottima resa, senza rilascio d’acqua e perdita di peso.

Inoltre tutta la gamma si avvale del protocollo di produzione Service, grazie al quale le verdure possono essere utilizzate anche a freddo, solo scongelandole e senza bisogno di rigenerazione, garantendo la massima sicurezza alimentare. Ciò rende l’utilizzo della gamma Cereali e Legumi Minute di Bonduelle Food Service particolarmente vantaggioso nel periodo estivo per la preparazione di piatti veloci e freschi con ingredienti che non necessitano di essere scaldati.

Tutto questo offre numerosi vantaggi: praticità e velocità di preparazione, riduzione di tempi, costi e sprechi della ricetta, significativo risparmio economico finale per l’operatore. I Cereali e i Legumi Minute sono disponibili in comode confezioni da 1 kg, che ne facilitano lo stoccaggio e contribuiscono a ridurre gli sprechi e ad aiutare l’ambiente.

Questa estate torna anche “Il mio locale s’impegna”, l’iniziativa con la quale Bonduelle Food Service supporta i locali che desiderano comunicare ai clienti e ai partner la propria attenzione all’ambiente e l’impegno in azioni sostenibili per il benessere del pianeta e delle persone. A loro Bonduelle Food Service offre gratuitamente il Kit “Il mio locale s’impegna”, anche in versione digitale scaricabile all’indirizzo https://www.bonduelle-foodservice.it/mio-locale-impegno, che comprende Il Manifesto delle buone pratiche quotidiane, oltre a segnamenù, poster, locandine e immagini da utilizzare sui canali social e sul proprio sito.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Bonduelle s’impegna”, il programma di responsabilità sociale di Bonduelle Food Service che punta a favorire lo sviluppo di un’agricoltura e di un’alimentazione sostenibili, per contribuire alla salute del pianeta e delle persone: un percorso insito nella storia dell’azienda, che da sempre ha avuto uno sguardo attento verso questi temi. Si tratta di obiettivi perseguibili attraverso azioni quotidiane che riguardano tutte le fasi di lavorazione, dal campo allo stabilimento, per offrire servizi e prodotti sostenibili ai professionisti della ristorazione.

Sette le azioni concrete per la sostenibilità:

Favorire le produzioni locali e stagionali Limitare l’uso di pesticidi Ridurre al minimo l’utilizzo di additivi e conservanti Preservare la biodiversità e le risorse naturali Garantire un’ampia offerta di prodotti biologici Promuovere l’utilizzo di confezioni sempre più sostenibili Accompagnare gli chef alla scoperta della cucina a base vegetale

