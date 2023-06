Un asparago da guinness dei primati in Molise: è alto oltre 4 metri

Un asparago da guinness dei primati e probabilmente anche il più lungo del mondo quello raccolto ieri da Salvatore Ciocca in contrada Acciarelli a Riccia (in provincia di Campobasso). Emergeva dal terreno per arrivare fino ai rami più alti degli alberi confondendosi con la vegetazione: l'altezza monstre di 4,12 metri ha impressionato tutti. «Quando l'ho visto - ha detto Ciocca all'ANSA - pensavo non fosse un asparago in quanto era troppo alto e tra la vegetazione non riuscivo a vedere l'estremità. Chiaramente tutto era commestibile, ma lo abbiamo mangiato insieme ad una tradizionale pizza con la mozzarella: è stata ottima».

Trovato un asparago monstre in Molise

