Lo stracchino senza lattosio di Caseificio Comellini conquista Roma

Lo Stracchino senza lattosio con caglio vegetale, prodotto dal Caseificio Comellini, conquista il terzo posto al XVIII concorso Premio Roma per i migliori formaggi, nella sezione nazionale e internazionale categoria “Formaggi innovativi per tecnologia di produzione, ingredienti, funzionalità”.



«Un premio che ci gratifica enormemente ed è il coronamento di un anno per noi molto positivo, – commenta Luca Comellini, Amministratore delegato di Caseificio Comellini SpA - ottenuto in uno dei concorsi d’eccellenza tra i più importanti in Italia, con una competizione molto partecipata e una selezione di aziende non solo a livello nazionale ma anche internazionali. È un riconoscimento che ci rende particolarmente fieri perché premia la sfida intrapresa quando abbiamo investito e scommesso sulla nuova linea di formaggi delattosati: prodotti che mantengono intatti i sapori e gli aromi dei formaggi tradizionali andando incontro alle esigenze alimentari di chi è intollerante o vegetariano ma non vuole rinunciare al piacere del buon formaggio. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto pienamente, questo riconoscimento ne è la prova».



La linea senza lattosio di Comellini, introdotta nel 2018, si distingue per l’utilizzo del caglio vegetale estratto dal cardo selvatico: la ricerca continua sulla ricetta di produzione ha permesso di preservare inalterati il gusto e la bontà genuina delle specialità casearie tradizionali, offrendo sul mercato un formaggio fresco totalmente privo di lattosio ma con lo stesso sapore di quello tradizionale. Protagonisti della gamma sono: Squacquerone, Stracchino, Casatella e Formaggio di Castel San Pietro.



Lo Stracchino Senza Lattosio, in particolare, ha saputo conquistare la Giuria di Roma per il suo gusto dolce e il caratteristico aroma di latte, ricco di fermenti lattici vivi, con una pasta cremosa che si scioglie in bocca meravigliosamente.



La diciottesima edizione del concorso Premio Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata dall’Azienda Speciale Agro Camera in collaborazione con ARSIAL e in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione, ha visto partecipare per i migliori formaggi 110 aziende casearie: tra queste 37 del Lazio, con una netta prevalenza numerica delle romane, e 28 imprese partecipanti dal resto d'Italia, ripartite tra tredici regioni (principalmente Sardegna, Campania e Toscana); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 45 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dai Paesi Bassi e dal Portogallo. La Giuria, composta da nove assaggiatori esperti, ha esaminato complessivamente 245 campioni di formaggio di cui 92 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 153 iscritti a quella nazionale e internazionale.

